Κικίλιας και Μπαλατσινού επέστρεψαν στο σπίτι με τον γιο τους (βίντεο)

Οι δηλώσεις μετά το εξιτήριο από το μαιευτήριο και η πρώτη ανάρτηση της ευτυχισμένης μητέρας στο Instagram.

Η οικογένεια Κικίλια βρίσκεται πλέον σύσσωμη στο σπίτι της, καθώς το απόγευμα η Τζένη Μπαλατσινού πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο.

Το ζευγάρι πόζαρε ευτυχισμένο στο φωτογραφικό φακό, ενώ δεν σταμάτησαν να κοιτάζουν το γιο τους για να δουν αν είναι σκεπασμένος!

Ο Βασίλης Κικίλιας δήλωσε μεταξύ άλλων: «Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον γιατρό μας και κυρίως όλο αυτό τον πολύ γλυκό κόσμο με τις πολύ γλυκές ευχές που μας έχει συγκινήσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ».

Η Τζένη Μπαλατσινού ανήρτησε στο Instagram και μια παιδική αθλητική μπλούζα που στο πίσω μέρος γράφει “Κikilias Junior” και συνοδεύεται με τον αριθμό ένα, γράφοντας “Καλημέρα! Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε για την φανέλα!”

Το ζευγάρι απέκτησε ανήμερα των Χριστουγέννων ένα αγοράκι που όπως έχουν δηλώσει και οι δυο ήταν δώρο Θεού.