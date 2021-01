Κοινωνία

Δημοτικό Σχολείο: Έκλεισε τμήμα λόγω κορονοϊού

Κρούσμα κορονοϊού εντοπίστηκε σε τμήμα δημοτικού σχολείου, δύο ημέρες μόλις μετά την επανέναρξη της διά ζώσης λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα.

Κρούσμα κορονοϊού εντοπίστηκε σε τμήμα του 3ου δημοτικού σχολείου Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη, δύο ημέρες μετά την επανέναρξη της διά ζώσης λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα.

Όπως γνωστοποίησε η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου σε ανάρτησή της σε σχετική σελίδα στο Facebook, πρόκειται για το τμήμα Ε1, το οποίο θα κλείσει για 14 ημέρες και τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά. Στην ίδια ανάρτηση αναφέρεται πως το κρούσμα εντοπίστηκε σε εκπαιδευτικό, η οποία είναι ασυμπτωματική.

Η πρόεδρος επισημαίνει πως ο δήμος έχει δώσει διαβεβαιώσεις για απολύμανση του σχολείου αύριο, Τετάρτη, ενώ οι γονείς έχουν ενημερωθεί σχετικά με e-mail ώστε να κρατήσουν σπίτι για 14μερες και όσα παιδιά είχαν αδέρφια, που φοιτούσαν στο συγκεκριμένο τμήμα.

«Όπως ενημερωθήκαμε θετική στην κορονοϊό αλλά καλά στην υγεία της είναι η δασκάλα του τμήματος Ε1. Ακολουθώντας λοιπόν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ αποφασίστηκε το κλείσιμο του τμήματος και των παράλληλων ενεργειών για την προστασία παιδιών και εκπαιδευτικών», τόνισε μιλώντας στο GRTimes.gr η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας Ραδικοπούλου Μαρία.