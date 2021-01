Πολιτισμός

Νίκος Γκάτσος: Μνημείο το σπίτι όπου γεννήθηκε (εικόνες)

Που βρίσκεται το οίκημα και τι πρόκειται να γίνει, σύμφωνα με την πρόταση της Υπ. Πολιτισμού για την κήρυξη του ως μνημείο.

Μετά τον Κωστή Παλαμά, τον Οδυσσέα Ελύτη, ο Νίκος Γκάτσος θα «αποκτήσει» ξανά τη δική του στέγη. Όπως πληροφορεί με ανακοίνωσή του το ΥΠΠΟΑ, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, με επιστολή που έστειλε στον γενικό γραμματέα Πολιτισμού, Γιώργο Διδασκάλου, ζήτησε «να δρομολογηθεί άμεσα η διαδικασία για την κήρυξη της οικίας του Νίκου Γκάτσου ως μνημείο, στην Ασέα Αρκαδίας, βάσει των διατάξεων του Ν. 3028/02 "Περί προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομίας"».

Για την πρότασή της να κηρυχθεί μνημείο η οικία Γκάτσου, η Λίνα Μενδώνη έκανε την εξής δήλωση, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ: «Ο ποιητής της "Αμοργού", ο συνδημιουργός στα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, του Μίκη Θεοδωράκη και πολλών ακόμη Ελλήνων συνθετών, δημιούργησε ποίηση μουσική με τον λόγο του και τον εσωτερικό ρυθμό των λέξεων του. Η επιλογή των λέξεων και η θέση τους στον στίχο έφερναν στους συνθέτες με τους οποίους συνεργάστηκε μουσικές φωνές και ήχους. Ο Νίκος Γκάτσος δεν άφησε πλήθος ποιητικών συλλογών. Η μία, η "Αμοργός" είναι το απαύγασμα στον νεοελληνικό ποιητικό λόγο. Χειρίστηκε τη γλώσσα ως ποίηση, σε κάθε μορφή του έργου του, στο τραγούδι και στη μετάφραση. Είναι ένα πολύτιμο έργο που μας πλημμυρίζει με την ποιότητα, την τρυφερότητα, την ομορφιά του. Είναι χρέος της Πολιτείας να προστατέψει και να αναδείξει το σπίτι που γεννήθηκε ο Ποιητής».

Η επιστολή της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού προς τον γενικό γραμματέα Πολιτισμού Γιώργο Διδασκάλου, έχει ως εξής:

«Σας επισυνάπτω φάκελο φωτογραφιών, ο οποίος μου επεδόθη από την πρόεδρο του Συνδέσμου των εν Αθήναις Ασεατών και Ασεατών Αττικής κ. Μαρία Οικονομοπούλου- Φράγκου, καθώς και την επιστολή του Συνδέσμου, στην οποία διατυπώνεται η επιθυμία των μελών του να κηρυχθεί και να προστατευθεί από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού η οικία του μεγάλου ποιητή Νίκου Γκάτσου στην Ασέα Αρκαδίας.

Για τον ποιητή Νίκο Γκάτσο μίλησε ο Μάνος Χατζιδάκις. "Μνημειώδες έργο του νεοελληνικού ποιητικού λόγου", χαρακτήρισε την "Αμοργο" ο Μάνος Χατζιδάκις, "επειδή περιέχει βαθύτατα την ελληνική παράδοση, δεν την εκμεταλλεύεται, ενώ συγχρόνως περιέχει όλη την ευρωπαϊκή θητεία του Μεσοπολέμου".

Το έργο του Γκάτσου, τεράστιο σε ποσότητα και ποιότητα, μελοποιήθηκε από τους μεγάλους Έλληνες συνθέτες. Οι στίχοι του δημιούργησαν έργα - σταθμούς στο ελληνικό τραγούδι. Το μεταφραστικό του έργο είναι ιδιαιτέρα σημαντικό. Εξαιρετικές παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου, του Θεάτρου Τέχνης, του Λαϊκού Θεάτρου "ανέβηκαν" πατώντας στις δικές του μεταφράσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του συνημμένου φακέλου, παρακαλώ να δρομολογήσετε την διαδικασία κήρυξης της οικίας Γκάτσου, στην Ασέα, βάσει των διατάξεων του Ν. 3028/02 "Περί προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς".

Όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος στην επιστολή του, οι κληρονόμοι του ποιητή προτίθενται να παραχωρήσουν στο Δημόσιο το κτήριο, ενώ Δήμος και Περιφέρεια συμφωνούν με την αξιοποίηση της οικίας ως Μουσείο».