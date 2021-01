Πολιτισμός

Πέθανε ο Σπύρος Λογαράς

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του.

«Έφυγε» σήμερα από την ζωή ο δημοσιογράφος Σπύρος Λογαράς.

Γεννήθηκε το 1945 στην Αθήνα με καταγωγή από την Κεφαλονιά και ξεκίνησε την δημοσιογραφική του πορεία από τις αθλητικές εφημερίδες.

Αργότερα εργάστηκε σε εβδομαδιαία έντυπα και σε πολιτικές εφημερίδες όπως ο «Δημοκρατικός Λόγος» και η «Νίκη» ως οικονομικός συντάκτης με ειδίκευση σε θέματα εμπορίου βιομηχανίας και ενέργειας, ενώ είχε καθημερινή εκπομπή στο Ρ/Σ «Ράδιο Αθήνα».

Στην ΕΡΤ μετά την πρωινή ζώνη διετέλεσε αρχισυντάκτης, υπεύθυνος ενημερωτικών εκπομπών και διευθυντικό στέλεχος στη διεύθυνση ειδήσεων της ΕΡΑ (Πρώτο Πρόγραμμα, ΕΡΑ 5, ΕΡΑ –Σπορ).