La Vanguardia: η Μπαρτσελόνα “φλερτάρει” με την πτώχευση

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η κατάσταση του χρέους των «μπλαουγκράνα», λόγω της έλλειψης εσόδων, φαίνεται μη βιώσιμη.

Ο λογιστικός συναγερμός στην Μπαρτσελόνα, που σήμανε η εφημερίδα La Vanguardia, είναι σοβαρός. Σύμφωνα με την κύρια εφημερίδα της Καταλονίας, η κατάσταση του χρέους των «μπλαουγκράνα», λόγω της έλλειψης εσόδων που σχετίζεται με την πανδημία Covid-19 και μια δομή κόστους που δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί στο νέο σενάριο, φαίνεται μη βιώσιμη αυτή τη στιγμή.

Γι΄ αυτό, η La Vanguardia έχει τίτλο «Barca: austeridad o insolvencia». Με άλλα λόγια, σύμφωνα με την ανάλυση της εφημερίδας, εάν ο καταλανικός σύλλογος δεν μειώνει το κόστος, προκειμένου να διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για να εκπληρώσει τα βραχυπρόθεσμα χρέη του, ή να επαναδιαπραγματευτεί το εκκρεμές χρέος, στην πραγματικότητα θα τεθεί κατάσταση αφερεγγυότητας, δηλαδή θα βρεθεί ένα βήμα μακριά από την πτώχευση.

Από τις 30 Ιουνίου 2020, σύμφωνα με την εφημερίδα, η Μπαρτσελόνα είχε συνολικό ακαθάριστο χρέος περίπου 900 εκατομμυρίων ευρώ (καθαρό 500 εκατομμύρια ευρώ). Το χρέος, εξηγεί η La Vanguardia, διανέμεται μεταξύ 480 εκατομμυρίων για αποπληρωμή μακροπρόθεσμα και 420 εκατομμυρίων για να εξοφληθεί εντός 12 μηνών.

Ένα χρονοδιάγραμμα αυστηρών προθεσμιών, που η εφημερίδα θεωρεί «μη βιώσιμο» και το οποίο, σύμφωνα με τη La Vanguardia, θα αναγκάσει την «Μπάρτσα» να προσπαθήσει να επαναδιαπραγματευτεί τις θέσεις που είναι ανοιχτές σε διάφορους πιστωτές (όχι μόνο τράπεζες, αλλά και συλλόγους, μάνατζερ και προμηθευτές).

Από τα περίπου 900 εκατομμύρια χρέη που ανέφερε η La Vanguardia, όπως προκύπτει από την παρουσίαση των λογαριασμών της Μπαρτσελόνα στις 30 Ιουνίου 2020, οι οφειλές στις τράπεζες ήταν 480, έναντι 271 εκατομμυρίων στις 30 Ιουνίου 2019, ενώ οι χρεώσεις προς ποδοσφαιρικούς συλλόγους ανήλθαν σε 323 εκατομμύρια (261 εκατομμύρια στις 30 Ιουνίου 2019), σε ένα συνολικό ποσό 820 εκατομμυρίων ευρώ.

Αυτά πληρώθηκαν με ρευστότητα περίπου 164 εκατομμυρίων και πιστώσεις από ποδοσφαιρικούς συλλόγους, ύψους 168 εκατομμυρίων. Σύμφωνα με την ανάλυση της εφημερίδας, η συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με τους μισθούς των παικτών της πρώτης ομάδας ενδέχεται να μην επαρκεί για την ανάκτηση της ρευστότητας που απαιτείται για κάλυψη των χρεών.

Οι παίκτες της Βαρκελώνης έχουν στην πραγματικότητα παραχωρήσει 122 εκατομμύρια ευρώ σε μισθούς για τη σεζόν 2019-2020, αλλά η συμφωνία προβλέπει ότι ο σύλλογος θα τους πληρώσει τις επόμενες σεζόν, κατανέμοντάς τους σε πάνω από 4 ετήσιες προσόδους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης των συμβολαίων τους.

Στην περίπτωση, για παράδειγμα, του Λιονέλ Μέσι, του οποίου η συμφωνία με την εταιρεία λήγει τον Ιούνιο του 2021, ο ηγέτης του συλλόγου θα λάβει τα οφειλόμενα, χωρισμένα σε τέσσερα τμήματα, έως το 2025. Το σχέδιο προϋπολογισμού της Μπαρτσελόνα για την περίοδο 2020-2021, που εγκρίθηκε από την απερχόμενη διοίκηση, προβλέπει έσοδα 791 εκατομμυρίων ευρώ. Ένας στόχος που, σύμφωνα με τις πηγές που ανέφερε η εφημερίδα, «μοιάζει μια χίμαιρα».

Ο προϋπολογισμός για το 2020-2021 βασίστηκε, στην πραγματικότητα, σε ένα ποσοστό πλήρωσης του «Καμπ Νου» 25% από τον Δεκέμβριο και 100% από τον Φεβρουάριο. Ένα σενάριο που δεν έχει υλοποιηθεί και είναι απίθανο να υλοποιηθεί τους επόμενους μήνες, δεδομένης της τάσης της πανδημίας, θέτοντας σε κίνδυνο αναμενόμενα έσοδα 320 εκατομμυρίων ευρώ, από το στάδιο, το μουσείο και το επίσημο κατάστημα.

«Αυτές οι προβλέψεις», εξήγησε μια πηγή του συλλόγου στη La Vanguardia, «περιλάμβαναν επίσης προσδοκίες ανανέωσης με χορηγούς όπως η Rakuten (55 εκατομμύρια) ή η Beko (19), οι οποίες δεν θα ικανοποιηθούν. Εάν οι απώλειες της περασμένης σεζόν ήταν σχεδόν 100 εκατομμύρια, οι απώλειες αυτής της σεζόν θα μπορούσαν να είναι ακόμη υψηλότερες».

Σύμφωνα με το καταλανικό έντυπο, δεν είναι μόνο οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας που έβαλαν την Μπαρτσελόνα σε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, ακόμη και αν η Covid-19 αντιπροσωπεύει επιβαρυντικό παράγοντα. «Τα προβλήματα οικονομικής φύσης και ρευστότητας της "Μπάρτσα" έχουν προκύψει εδώ και πολύ καιρό», εξηγεί η εφημερίδα.

Ένα εξαιρετικό παράδειγμα, το μπόνους 39 εκατομμυρίων ευρώ που συμφωνήθηκε με τον Λιονέλ Μέσι, το κύριο αθλητικό πλεονέκτημα του συλλόγου, στην τελευταία ανανέωση, που υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2017. Το διοικητικό συμβούλιο, σημειώνει η εφημερίδα, ανέβαλε την πληρωμή αρκετές φορές μέχρι τον περασμένο Μάρτιο, όταν προσπάθησε να αναβάλει ξανά την προθεσμία: γεγονός που έγινε ένα από τα αίτια της θερινής κρίσης με τον παίκτη.

Στη συνέχεια, η Μπαρτσελόνα πραγματοποίησε την πληρωμή τον Ιούλιο, σχεδόν τρία χρόνια μετά την ανανέωση του Μέσι, αλλά η πεποίθηση για τα προβλήματα ρευστότητάς της παρέμεινε σταθερή στο μυαλό όλων των εμπλεκομένων.

Το σημείο καμπής, σημειώνει η εφημερίδα, πραγματοποιήθηκε το 2017-2018, έτος πώλησης του Νεϊμάρ στην Παρί Σεν Ζερμέν έναντι 222 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα εγχείρημα που, σύμφωνα με τη La Vanguardia, «υποτίμησε στρατηγικά το σύλλογο, εξασθένησε την ομάδα και πυροδότησε μια τρελή βιασύνη δαπανηρών μεταγραφών για να αντισταθμιστεί το πλήγμα στην εικόνα της Μπαρτσελόνα».

Από τότε ο σύλλογος, με επικεφαλής τον Γιόσεπ Μπαρτομέου εκείνη την εποχή, ξεκίνησε την πορεία των αγορών πληρώνοντας σε «χρυσό» το βάρος παικτών όπως ο Κουτίνιο, ο Ντεμπελέ ή ο Γκριεζμάν. Επιχειρήσεις που αδυνάτισαν οικονομικά το σύλλογο, χωρίς η «Μπάρτσα» να καταφέρει να φτάσει στο ευρωπαϊκό βάθρο τις τελευταίες πέντε σεζόν.

Εξαιρώντας αυτά τα έκτακτα έσοδα, τα οποία περιλαμβάνουν αρκετές αμφισβητήσιμες συναλλαγές πωλήσεων παικτών για την ανάδειξη θεωρητικών λογιστικών κερδών, η Μπαρτσελόνα αντιμετώπισε συνεχή λειτουργικά ελλείμματα:

18 εκατομμύρια το 2015-2016

42 εκατομμύρια το 2016-2017

168 εκατομμύρια το 2017-2018

89 εκατομμύρια το 2018-2019

Οι αιτίες, εξηγεί η La Vanguardia, είναι βασικά δύο. Η καλπάζουσα αύξηση του μεταγραφικού κόστους και η τεράστια αύξηση του λειτουργικού κόστους της ομάδας, συμπεριλαμβανομένης της απόσβεσης, απορροφά περισσότερο από το 70% των εσόδων. Άλλωστε, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Μπαρτσελόνα έχει επίσης ένα άλλο παγκόσμιο ρεκόρ, το υψηλότερο μισθολογικό κόστος αθλητικού συλλόγου.