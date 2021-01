Αθλητικά

BCL: Το Περιστέρι νίκησε και ελπίζει στην πρόκριση

«Ζωντανό» το Περιστέρι για πρόκριση, νίκη επί της Ρίτας και πλέον περιμένει ήττα της Ρίγα από την Στρασμπούρ για να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του BCL

Το Περιστέρι υπερασπίστηκε την έδρα του και κράτησε «ζωντανό» το όνειρο της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Basketball Champions League.

Η ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη επικράτησε με 81-74 της Ρίτας Βίλνιους, για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στον 5ο όμιλο σε 2-3.

Πλέον το Περιστέρι ελπίζει σε ήττα της Ρίγα από τη Στρασμπούρ επί γαλλικού εδάφους (13/1), προκειμένου να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις πιθανότητες πρόκρισής του και να ταξιδέψει στη Λετονία στις 26/1 για τον «τελικό», απέναντι στη Ρίγα, στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής (26/1).

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 51-36, 59-57, 81-74