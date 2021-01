Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για συνέντευξη Μητσοτάκη στον ΑΝΤ1: προσπάθεια ταπείνωσης της κοινής λογικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για εγκληματικά λάθη και παραλήψεις της κυβέρνησης που έχουν οδηγήσει σε δραματικό απολογισμό σε απώλειες συνανθρώπων μας.

Ως μια προσπάθεια ταπείνωσης της κοινής λογικής χαρακτηρίζει τη συνέντευξη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στον ΑΝΤ1 ο ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του, "ο κ. Μητσοτάκης σήμερα ήταν μια βαθιά απογοήτευση για όσους ήλπιζαν ότι θα δώσει κάποιες πειστικές απαντήσεις για τα εγκληματικά λάθη και τις παραλήψεις της κυβέρνησής του που έχουν οδηγήσει σε δραματικό απολογισμό σε απώλειες συνανθρώπων μας.

Παράλληλα ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε σαν να κυβερνά μια άλλη χώρα, που το σύστημα υγείας της δεν έχει καταρρεύσει, που η οικονομία της δεν βρίσκεται στη χειρότερη ύφεση μεταπολεμικά, που οι επιχειρηματίες δεν βρίσκονται σε απόγνωση και οι εργαζόμενοι στην απόλυτη ανασφάλεια.

"Δεν βρήκε επίσης μια κουβέντα να πει για τους υγειονομικούς που δέχονται καθημερινά επιθέσεις από τους υπουργούς του. Δεν είπε τίποτα στους γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους σε σχολικές αίθουσες ασφυκτικά γεμάτες και με ανοιχτά παράθυρα μέσα στο κρύο. Απέφυγε για άλλη μια φορά να δεσμευτεί να δοθούν στη δημοσιότητα τα πρακτικά της Επιτροπής λοιμοξιολόγων, ώστε να μάθουμε τι πραγματικά οδήγησε στην τραγωδία της Θεσσαλονίκης" τονίζει η Κουμουνδούρου και καταλήγει:

"Αντίθετα, τα βρήκε όλα τέλεια με τα εμβόλια που μετά τις υποσχέσεις για 2 εκατομμύρια το πρώτο μήνα τώρα πανηγυρίζουν για 8 χιλιάδες εμβόλια την ημέρα. Όλα τέλεια με εμβολιαστικά κέντρα που στέλνουν κόσμο στην άλλη άκρη της κάθε περιοχής απ' διαμένουν για εμβόλιο. Όλα τέλεια και με την ιχνηλάτηση, που απλά δεν υπάρχει γιατί δε γίνονται μαζικά τεστ ούτε και συνταγογραφούνται για να είναι προσβάσιμα στο πληθυσμό. Η συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη σήμερα ήταν προσπάθεια ταπείνωσης της κοινής λογικής. Φαίνεται ότι η ανέμελη στιγμή του στην Πάρνηθα έχει μακρά διάρκεια".