Πολιτική

ΚΚΕ για συνέντευξη Μητσοτάκη στον ΑΝΤ1: δεν μπορεί να κρύψει τις ευθύνες του

Κρητική του ΚΚΕ στον Πρωθυπουργό, με αφορμή τη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Επίθεση κατά του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύει το ΚΚΕ, με αφορμή τη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να εκφράσει 'αισιοδοξία' και 'μετριοπάθεια', δεν μπορεί να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες του, αλλά κυρίως το ότι η πυξίδα της κυβέρνησής του - από την πανδημία και την κρίση, μέχρι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας - δεν κινείται με βάση τις ανάγκες της λαϊκής πλειοψηφίας, αλλά με βάση τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και το εχθρικό για τους λαούς πλαίσιο που καθορίζουν οι διεθνείς ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιο του για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού.

«Αυτός είναι ο λόγος που το δημόσιο σύστημα υγείας παραμένει αθωράκιστο, ενόψει μάλιστα ενός τρίτου κύματος της πανδημίας. Αυτός είναι ο λόγος που το πρόγραμμα εμβολιασμού προχωρά με αργούς ρυθμούς, με ανεπαρκή εμβολιαστικά κέντρα και περιορισμένο αριθμό εμβολίων, γιατί αυτό επιβάλλουν οι συμβάσεις της ΕΕ με τις φαρμακευτικές εταιρείες. Αυτός είναι ο λόγος που ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε κουβέντα για τα αναγκαία μέτρα προστασίας που δεν έχουν ληφθεί σε κρίσιμους χώρους, όπως είναι τα σχολεία και οι χώροι δουλειάς. Όπως, επίσης, αυτός είναι και ο λόγος που καλλιέργησε ψεύτικες προσδοκίες για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, όταν είναι γνωστά τα σχέδια ΕΕ, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, για συνεκμετάλλευση και επικίνδυνες διευθετήσεις στην περιοχή, υπέρ των διαφόρων ενεργειακών κολοσσών» προσθέτει το ΚΚΕ.

Καταλήγοντας στο σχόλιό του, το ΚΚΕ σημειώνει: «Σε ένα πράγμα μόνο θα συμφωνήσουμε με τον κ. Μητσοτάκη: Ότι όντως, εν μέσω της πανδημίας, 'στρώνει το έδαφος για την επόμενη μέρα', μόνο που αυτή η επόμενη μέρα, έχει στόχο να φορτώσει στο λαό ακόμη μεγαλύτερα βάρη».