Πολιτική

Πέθανε ο Θεόδωρος Μήτρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη στον πολιτικό κόσμο για την απώλειά του.

"Έφυγε" από τη ζωή, σε ηλικία 72 ετών, ο δικηγόρος και πρώην βουλευτής Πιερίας Θεόδωρος Μήτρας, ο οποίος τις τελευταίες μέρες νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

Ο Θεόδωρος Μήτρας του Παντελή είχε γεννηθεί στις 14 Μαΐου 1948 και υπηρέτησε ως βουλευτής Πιερίας με τη Νέα Δημοκρατία από το 1993 ως το 1996. Ήταν απόφοιτος της Νομικής Σχολής και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης.

Στις βουλευτικές εκλογές του 1993 ήταν υποψήφιος με τη ΝΔ και εξελέγη βουλευτής. Υπηρέτησε για την περίοδο 1993-1996. Τον Νοέμβριο του 2009 ήταν ανάμεσα στα 49 πρόσωπα από την Πιερία που πήραν μέρος στο έκτακτο συνέδριο της ΝΔ.

Η κηδεία του Θεόδωρου Μήτρα τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Κατερίνης.

Από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: «Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά με θλίψη και οδύνη τον πρώην βουλευτή του κόμματος Θεόδωρο Μήτρα. Ο Θεόδωρος Μήτρας υπηρέτησε με αφοσίωση τη νομική επιστήμη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και την παράταξη ως βουλευτής Πιερίας από το 1993 ως το 1996. Στην οικογένεια και του οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια».