Κόσμος

Θανατοποινίτες θετικοί στον κορονοϊό - Αναβλήθηκαν οι εκτελέσεις

Δικαστής έκρινε ότι θα πρέπει να τους δοθεί χρόνος, ώστε να αναρρώσουν.

Δικαστήριο διέταξε σήμερα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να αναβάλει τις εκτελέσεις δύο θανατοποινιτών καθώς έχουν προσβληθεί από την Covid-19. Ο δικαστής έκρινε ότι θα πρέπει να τους δοθεί χρόνος, τουλάχιστον μέχρι τις 16 Μαρτίου, ώστε να αναρρώσουν.

Οι δύο άνδρες, ο Κόρι Τζόνσον και ο Ντάστιν Χιγκς, καταδικάστηκαν σε θάνατο για ανθρωποκτονίες και επρόκειτο να εκτελεστούν την Πέμπτη και την Παρασκευή στη φυλακή του Τερ Οτ, στην Ιντιάνα.