Αθλητικά

Ολυμπιακός: σπουδαίο “διπλό” στο Τελ Αβίβ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν νικηφόρα, στην παράταση, από την έδρα της Μακάμπι, για την 19η αγωνιστική της Euroleague.

Με άμυνα «γρανίτη» στο β΄ μέρος, τον Κώστα Σλούκα να κάνει double double (21π.) ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του σε ασίστ με 11 και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη (13π.) καθοριστικό, ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μακάμπι στην παράταση, με 87-89, στο Τελ Αβίβ, για την 19η αγωνιστική.

Ένας νωχελικός Ολυμπιακός στο α΄ μέρος που κυνηγούσε τη Μακάμπι στο σκορ, μεταμορφώθηκε μετά το ημίχρονο, είδε τους Βεζένκοφ, Πρίντεζη και Έλις να φωνάζουν «παρών» σε κρίσιμα σημεία. Ο Ολυμπιακός είχε τα ψυχικά αποθέματα και όλες τις απαντήσεις απέναντι στον Σκότι Ουίλμπεκιν (25π.) που έγινε «μοιραίος» της Μακάμπι στην παράταση, όπως νωρίτερα και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Η Μακάμπι είχε 5 νίκες στα τελευταία επτά ματς πριν ηττηθεί από τους Πειραιώτες.

Αυτή ήταν η 3η διαδοχική νίκη των «ερυθρόλευκων» που στο Τελ Αβίβ ταξίδεψαν με τραυματία τον Χασάν Μάρτιν και χωρίς τους Ααρόν Χάρισον, Κώστα Παπανικολάου. Η ομάδα του Πειραιά αύξησε σε 10 τις νίκες της σε 18 αγώνες, ενώ η Μακάμπι έχει ρεκόρ 8-11, με έναν αγώνα περισσότερο.

Τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο ξεκίνησε βασικό ο Γιώργος Μπαρτζώκας εν τη απουσία του Κώστα Παπανικολάου, μαζί με τους Σλούκα, Τζένκινς, Πρίντεζη και Έλις. Η Μακάμπι ξεκίνησε καλύτερα, προηγήθηκε με 8-2 από τρίποντο του Σκότι Ουίλμπεκιν (7π. στο 1ο δεκάλεπτο), ενώ ο ίδιος έκανε και το 12-6 με 2/2 βολές. Ο Γιώργος Πρίντεζης είχε μπει ζεστός και πέτυχε τους 9 από τους πρώτους 11 πόντους του Ολυμπιακού, 16-11. Ο Σπανούλης πήρε τη θέση του Σλούκα στην περιφέρεια, όμως οι Ισραηλινοί έδειχναν διάθεση στην άμυνα, έκαναν 6 κλεψίματα στα πρώτα 10 λεπτά και διατηρούσαν το προβάδισμα. Ο Ολυμπιακός είχε 1/6 τρίποντα και θα ξεκινούσε το 2ο δεκάλεπτο από το -5, 18-13, μετά από 2/2 βολές του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Οι Μπράιαν και Κολοϊάρο εκτόξευσαν τη διαφορά στο +8 για την ομάδα τους, 22-14. Κι ενώ ο Σακίελ ΜακΚίσικ πέτυχε 8 σερί πόντους, στην άμυνα δεχόταν τρίποντα από τους Μπράιαντ και Τζόουνς (30-22). Για περίπου 3 λεπτά, οι παίκτες του Σφαιρόπουλου δεν πέτυχαν καλάθι, αλλά ο Ολυμπιακός πέταξε εκείνη την ευκαιρία, αφού στο ίδιο διάστημα μόνο ο Χασάν Μάρτιν σκόραρε, 30-24. Ο Οκτάβιους Έλις που πήρε τη θέση του Μάρτιν έπαιξε καλές άμυνες, έκανε κοψίματα και οι Πειραιώτες άρχισαν να βρίσκουν ρυθμό, με τον Σλούκα να παίρνει μπρος, 37-31. Μία ακόμη φορά, η Μακάμπι «τιμώρησε» τον αντίπαλό της με τρίποντο, όμως, δια χειρός Ντόρσεϊ, 40-31. Ο Έλις μείωσε σε 40-33 (σκορ ημιχρόνου).

Στην 3η περίοδο, ο Ολυμπιακός παρουσίασε την καλύτερη αμυντική λειτουργία του έως τότε. Ο Μπαρτζώκας έχοντας δει πως ο Έλις ήταν σε καλή μέρα, τον κράτησε στο παρκέ και εκείνος έδειξε άξιος της εμπιστοσύνης του προπονητή του. Ο Αμερικανός έκανε κλεψίματα, έπαιρνε ριμπάουντ και σκόραρε απέναντι στον Άντρια Ζίζιτς, για να ισοφαρίσει σε 40-40 ο Ολυμπιακός από τρίποντο του Κώστα Σλούκα (σερί 7-0). Όταν ο Οθέλο Χάντερ επέστρεψε στο παρκέ για τη Μακάμπι, οι Ισραηλινοί ξέφυγαν ξανά, 48-42. Ένα νέο «ερυθρόλευκο» σερί 7-0 ακολούθησε, το οποίο ολοκληρώθηκε όπως το πρώτο, με τρίποντο του Σλούκα και ο Ολυμπιακός προσπέρασε, 48-49. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα έμπαινε από το -3 στην 4η περίοδο (55-52), αφού «υπέγραψαν» ένα επιμέρους σκορ 7-3 οι Μπράιαντ, Ντόρσεϊ, Τζόουνς και Χάντερ.

Με τον Λαρεντζάκη στην πεντάδα (είχε μπει από την 3η περίοδο και ήταν αυτός που με τρίποντο είχε ισοφαρίσει σε 52-52) ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στο κρίσιμο 4ο δεκάλεπτο. Οι Πειραιώτες πατούσαν γερά πια και με πολυφωνία στην επίθεση έκαναν επιμέρους σκορ 3-6 και προσπέρασαν με 55-58. Ο Σλούας διαμόρφωσε το 57-60, αλλά η Μακάμπι ανέκτησε προβάδισμα με βραχεία κεφαλή, με πόντους των Μπράιαντ και Τζόουνς. Ο Βεζένκοφ που είχε 0/3 τρίποντα έως τότε... βρήκε το χέρι του έξω από τα 6.75, 61-65. Ουίλμπεκιν και Ζίζιτς είχαν απαντήσεις, 64-65, με τον Λιβιό Ζαν Σαρλ να φτάνει τους 8 πόντους, με κάρφωμα, για το 64-67. Ο «συνήθης ύποπτος» της Μακάμπι, Σκότι Ουίλμπεκιν, δεν θα συγχωρούσε οποιαδήποτε ολιγωρία του αντιπάλου... Ο Αμερικανός με πέντε σερί πόντους και 20 προσωπικούς, έδωσε ξανά το προβάδισμα στη Μακάμπι, 69-67, 1:45’’ πριν το τέλος. Το κλέψιμο του Λαρεντζάκη δεν είχε τα αποτελέσματα που ήθελε ο ολυμπιακός, με τον ΜακΚίσικ να αστοχεί και τον Χάντερ να παίρνει το ριμπάουντ, αλλά ευτυχώς για τους Πειραιώτες, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν άστοχος σε 3. Ο ΜακΚίσικ, όμως έστειλε στη γραμμή των βολών τον Χάντερ που πήρε το ριμπάουντ, και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, με 2/2 έδωσε αέρα τεσσάρων πόντων, 71-67, στα 59’’. Ο Βεζένκοφ αστόχησε σε προσπάθεια για τρίποντο, αλλά ο Χασάν Μάρτιν πήρε το ριμπάουντ, πέτυχε και το καλάθι, 71-69 και απέμεναν 48’’. Ήταν σειρά του Άντζελο Κολοϊάρο να προσπαθήσει να γίνει «ήρωας» της Μακάμπι, όμως το τρίποντο που επιχείρησε δεν βρήκε στόχο. Ο Βεζένκοφ πήρε το αμυντικό ριμπάουντ και ο Κολοϊάρο του έκανε φάουλ. Με «κρύο αίμα», ο Βεζένκοφ ισοφάρισε σε 71-71, με εναπομείναντα χρόνο 24’’, ενώ αμέσως μετά έκανε φάουλ στον Ντόρσεϊ στα 19΄΄. Αυτός ευστόχησε μόνο στην πρώτη βολή, 72-71 και το επιθετικό ριμπάουντ το πήρε ο Ουίλμπεκιν. Όμως, εκεί που όλα έδειχνα πως η πλάστιγγα θα έγερνε υπέρ της Μακάμπι, ο Ουίλμπεκιν ευστόχησε σε μία μόνο βολή, 73-71! Ο Ολυμπιακός είχε 15΄΄, ο Χάντερ έκανε φάουλ στον Σλούκα, με τον γκαρντ του Ολυμπιακού να είναι αλάνθαστος, 73-73, στα 2΄΄ και ο αγώνας θα πήγαινε σε παράταση!

«Κορμιά έπεσαν» και στο έξτρα πεντάλεπτο. Ο Πρίντεζης με τρίποντο «έγραψε» το 75-76 και ο Σλούκας, με 2/2 βολές το 75-78. Η Μακάμπι απάντησε με σερί 4-0 (Ουίλμπεκιν, Τζόουνς), για 79-78. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης «μίλησε» την κρίσιμη στιγμή, πέτυχε 5 σερί πόντους, 81-83, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν κι εκείνος εύστοχος σε τρίποντο (2 διαδοχικά για τον Ολυμπιακό), 81-86, με 52΄΄ να απομένουν για την ολοκλήρωση της παράτασης. Ο Μάρτιν έκανε το 5ο φάουλ του στον Οθέλο Χάντερ, 83-86 με 2/2 του Αμερικανού ψηλού. Μετά από άστοχο τρίποντο του Βεζένκοφ, ο Χάντερ πέτυχε 2 ακόμη πόντους για τη Μακάμπι, 85-86 και ο Ολυμπιακός θα είχε 19΄΄. Ο Κολιάρο έκανε φάουλ στον Λαρεντζάκη στα 10΄΄ κι εκείνος πέτυχε και τις 2, 85-88. Όμως, ο Ολυμπιακός «καρδιοχτύπησε», αφού στα 7΄΄ ο Σλούκας έκανε φάουλ στον Ουίλμπεκιν, αλλά οι διαιτητές έδειξαν πως ήταν πάνω σε προσπάθεια του Αμερικανού για 3 και θα είχε 3 βολές. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας διαμαρτυρήθηκε στο διαιτητικό τρίο, θεωρώντας πως δεν είχε ξεκινήσει την κίνηση για σουτ, όμως εκείνοι ήταν ανένδοτοι. Ευτυχώς, για τον Ολυμπιακό, ο πρώτος σκόρερ της Μακάμπι, θα γινόταν και ο μοιραίος παίκτης της, αφού ευστόχησε στις δύο πρώτες, 87-88, αστόχησε στην 3η, αλλά το αμυντικό ριμπάουντ πήρε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, κέρδισε και το φάουλ από τον Κολοϊάρο και έκανε το 87-89. Ο Χάντερ πήρε τα ριμπάουντ, ο Μπράιαντ ήταν άστοχος σε 3 και ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής, μετά από «θρίλερ», 87-89.

Την Παρασκευή, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τη Βιλερμπάν, στις 21:30, με στόχο μια 4η διαδοχική νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 18-13, 40-33, 55-52, 73-73 κ.α., 87-89 παρ.

Διαιτητές: Φερνάρντο Ρότσα (Πορτογαλία), Σεφί Σεμές (Ισραήλ), Γιόσιπ Ραντοϊκοβιτς (Σερβία)

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Γιάννης Σφαιρόπουλος): Μπράιαντ 15 (1), Ουίλμπεκιν 25 (3), Τζόουνς 9 (1), Κολοϊάρο 6, Χάντερ 11, Κάσπι, Ντόρσεϊ 8 (1), Ντιμπαρτολομέο, Μπλέιζερ 1, Μπέντερ, Ζίζιτς 12, Ζούσμαν

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Χαραλαμπόπουλος 5, Λαρεντζάκης 13 (2), Σπανούλης, Σλούκας 21 (2), Μάρτιν 6, Βεζένκοφ 8 (2), Πρίντεζης 12, Ζαν-Σαρλ 8, Τζένκινς, Έλις 6, ΜακΚίσικ 10