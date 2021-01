Κοινωνία

Σεισμός ταρακούνησε Αχαϊα και Στερεά Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αισθητές ακόμη και σε περιοχές της Θεσσαλίας οι "νυχτερινες επισκέψεις του Εγκέλαδου. Διαρκείς οι δονήσεις απο το ίδιο επίκεντρο. Τι αναφέρει η Πυροσβεστική Υπηρεσία

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινσιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, καταγράφηκε λίγα λεπτά μετά απο τα μέσανυχτα.

Η δόνηση, που καταγράφηκε στις 00:09, έγινε αισθητή σε περιοχές της Αχαϊας, της Στερεάς Ελλάδας - ιδίως σε Αιτωλοακαρνανία και Φωκίδα - ακόμη και σε περιοχές της νότιας Θεσσαλίας, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής στον Ant1news.gr.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται σε απόσταση 16 χιλιομέτρων βορείως του Αιγίου, ανάμεσα σε Ερατεινή Φωκίδας και Ναύπακτο, στην περιοχή Μαραθιάς Φωκίδας, το δε εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 4,3 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με ανάρτηση στα social media, από τον σεισμολόγο, Γεράσιμο Χουλιάρα, «η δόνηση των 4,7 Ρίχτερ αποτελεί συνέχεια της μικροσεισμικής δραστηριότητας που παρακολουθούμε στην ευρύτερη περιοχή του δυτικού Κορινθιακού τις τελευταίες εβδομάδες με ασθενείς επιφανειακές δονήσεις».

Στην περιοχή καταγράφηκαν τα αμέσως επόμενα λεπτά ακόμη 5 σεισμοί, έντασης έως 2,9 Ρίχτερ, αλλά και στις 00:29 ακόμη μια ιδιαίτερα αισθητή δόνηση, μεγέθους 4,3 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Ενημέρωση απο την Πυροσβεσιτκή Υπηρεσία

Ενημέρωση που εξέδωσε στις 01:15 η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει:

«Μετά την σεισμική δόνηση που εκδηλώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Μαραθιά Φωκίδας, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας με διασπορά στην ευρύτερη περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτήρια και η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν έχει λάβει καμία κλήση για απεγκλωβισμό. Πραγματοποιούνται περιπολίες από Πυροσβεστικές και Αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ανάλογα έχουν κινητοποιηθεί και οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη, θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι ΕΜΑΚ.

Παρακαλούμε τους συμπολίτες μας, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών».