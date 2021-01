Κοινωνία

Σεισμός στη Ναυπακτία έβγαλε έξω τον κόσμο (βίντεο)

Περιορισμένες ζημιές και μεγάλη αναστάτωση. Ο Ευθύμιος Λέκκας για τη δόνηση.

Περιπολίες σε περιοχές της Ναυπακτίας και της Φωκίδας κάνουν οχήματα του πυροσβεστικού σώματος για τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων από τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν νωρίτερα, με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή του Μαραθιά, στον δυτικό Κορινθιακό κόλπο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, σημειώθηκε μικρή κατολίσθηση στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου - Ιτέας, κοντά στην περιοχή του Μαραθιά, χωρίς πάντως να κλείσει ο δρόμος. Οι εργασίες για την αποκατάσταση του προβλήματος ξεκίνησαν άμεσα.

Στο Μοναστηράκι Δωρίδας έπεσε μάντρα σπιτιού, ενώ οι κάτοικοι ανάστατοι βγήκαν στο δρόμο.

Ο Ευθύμιος Λέκκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τη δόνηση, σημειώνοντας πως πρόκειται για μία από τις πολλές δονήσεις που καταγράφονται τις τελευταίες μέρες στην περιοχή. Πρόκειται για «σμήνος» σεισμών, το μέγεθος των οποίων δεν ξεπερνά τα 5 ρίχτερ.

«Είναι συνηθισμένη δραστηριότητα που δε συνδέεται με το ρήγμα του Αιγίου», δήλωσε ο Ε.Λέκκας.

Βίντεο: nafpaktianews.gr