Σαρωτική η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα (εικόνες)

Πλημμύρες και καταστροφές άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία. Πού εντοπίζονται κυρίως τα προβλήματα.

Προβλήματα προκάλεσε σε πολλές περιοχές της Ελλάδας η συνεχόμενη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών. Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στη βόρεια και δυτική Ελλάδα, αλλά και σε νησιά, όπως στη Λέσβο, όπου υπερχείλισε ποτάμι.

Συναγερμός σήμανε στην Πολιτική Προστασία του δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας της υπερχείλισης του Γαλλικού Ποταμού.

Σύμφωνα με ανάρτηση του δήμου στο Facebook, αργά το βράδυ της Τρίτης δόθηκε εντολή να κλείσει η επαρχιακή οδός που συνδέει την οδό Πόντου με τη Σίνδο προκειμένου να μην προκληθούν ατυχήματα και κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Στο σημείο βρίσκεται περιπολικό της τροχαίας που εκτρέπει την κυκλοφορία ενώ έχουν τοποθετηθεί οδοφράγματα που εμποδίζουν την μετακίνηση των οχημάτων. Ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός μέχρι το πρωί της Τετάρτης οπότε θα εξεταστεί εκ νέου η κατάσταση με το πρώτο φως της ημέρας.

Ο μεγάλος όγκος νερού που προήλθε από τις βροχές των προηγούμενων ημερών είχε σαν αποτέλεσμα να ανέβει επικίνδυνα η στάθμη του νερού στον Γαλλικό και το ποτάμι να υπερχειλίσει.

Επί τόπου έσπευσαν υπάλληλοι με μηχανήματα των Τεχνικών Υπηρεσιών και ο Αντιδήμαρχος του δήμου Δέλτα, Γιώργος Γλώσσης προκειμένου να απομακρύνουν τυχόν φερτά υλικά που θα εμποδίσουν την ομαλή ροή του ποταμού.

Καταστροφές στον Έβρο

Μεγάλες πληγές φέρεται ν' αφήνουν στο πέρασμά τους οι έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν το τελευταίο 24ωρο τον Έβρο, σύμφωνα με τους δημάρχους και τον αντιπεριφερειάρχη του νομού.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως στο τέλος της ημέρας αποκλεισμένη παραμένει η Δαδιά και η περιοχή του Μικρού Δερείου με επτά οικισμούς, όπου νωρίτερα πραγματοποιήθηκε η απομάκρυνση κάποιων ηλικιωμένων από τις οικίες τους, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στον οικισμό του Μαυροκκλησίου. Σύμφωνα με τον κ. Καλακίκο, το απόγευμα η πυροσβεστική προχώρησε με βάρκα στη διάσωση τριών παράτυπων μεταναστών, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί σε εγκαταλελειμμένη κατοικία του Μικρού Δερείου. Οι τρεις άνδρες, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Έβρου, Δημήτρη Πέτροβιτς, μεταφέρθηκαν, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

"Τεράστια" χαρακτηρίζει ο δήμαρχος Διδυμοτείχου, Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου, την ποσότητα του νερού που με την έλευση της νύχτας περνάει από τη γέφυρα του οικισμού της Αβδέλλας, στον πρώην δήμο Μεταξάδων και κατευθύνεται προς τον ποταμό Έβρο, ο οποίος απέχει περίπου 35 χιλιόμετρα. «Δίπλα στη γέφυρα της Αβδέλλας είναι το χωριό Πολιά, όπου λόγω της θραύσης των αναχωμάτων, πλημμύρισε η πεδιάδα μπροστά από τον οικισμό και προχωρήσαμε σε εκκένωση των κατοικιών που είναι χαμηλά, μεταφέροντας τους κατοίκους, είτε σε συγγενικά πρόσωπα, είτε στο Διδυμότειχο, προκειμένου να φιλοξενηθούν σε ξενοδοχείο της πόλης», δηλώνει ο κ. Χατζηγιάννογλου. Εκτιμά ότι στη διάρκεια της νύχτας, η πόλη του Διδυμοτείχου είναι ασφαλής, καθώς η στάθμη των υδάτων στον Ερυθροπόταμο, είναι μεν υψηλή και χρήζει προσοχής, αλλά δεν αγγίζει ακόμη το επίπεδο της επικινδυνότητας. Διευκρινίζει ωστόσο, πως «απ' ότι φαίνεται από το νερό που έρχεται από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, μεγάλη προσοχή θα χρειαστεί τις πρωινές ώρες, οπότε και αναμένεται πολύ υψηλή στάθμη των υδάτων δίπλα στην πόλη». Ως προς την κατάσταση του οδικού δικτύου, ο κ. Χατζηγιάννογλου δηλώνει ότι το επαρχιακό οδικό δίκτυο έχει πρόβλημα σε δύο γέφυρες του Ερυθροποτάμου - της Αβδέλλας και των Βρυσικών - καθώς και έξω από τον οικισμό του Ελληνοχωρίου.

Η τεράστια καταστροφή που υπέστη το δίκτυο της ΔΕΥΑ, είναι μέχρι στιγμής το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, Γιάννη Ζαμπούκη. «… Ενδέχεται να έχουμε πρόβλημα στην υδροδότηση τις επόμενες 10-15 ημέρες και θα χρειαστεί να κάνουμε και οικονομία και να προμηθευτούμε εμφιαλωμένα νερά. Με την ισχυρή βροχόπτωση, έχει πέσει πολύ λάσπη στους υδροταμιευτήρες και τις γεωτρήσεις, και η διάβρωση του εδάφους είναι τέτοια, που είναι εμφανείς οι σωληνώσεις της ύδρευσης. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μη μολυνθεί το νερό που έχουμε, και προφανώς έχουμε και πολύ μεγάλη ζημία και επάνω στο φράγμα, το οποίο όμως δεν κατέστη εφικτό να προσεγγίσουμε λόγω της κατάστασης του οδικού δικτύου», δηλώνει χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο ίδιος κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη καταστροφή της ΔΕΥΑ μέχρι σήμερα «γι' αυτό και επείγει να ξεκινήσει η διαδικασία για την κήρυξή μας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, διότι οι καταγραφές, οι αποτιμήσεις και οι επαληθεύσεις, θα διαρκέσουν για πολύ μεγάλο διάστημα και πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατό».

Ο κ. Ζαμπούκης χαρακτηρίζει το νερό ως το πιο επικίνδυνο απ' όλα τα φυσικά στοιχεία και σημειώνει πως καιρικά φαινόμενα αυτής της έντασης δεν μπορούν να προβλεφθούν και περιορίζουν τη δυνατότητα ενεργειών έως ότου εκτονωθούν. Υπό αυτές τις συνθήκες, προτεραιότητα δίδεται στη ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Σε ό,τι αφορά στην ετοιμότητα του δήμου για την αντιμετώπιση των ζημιών, ο κ. Ζαμπούκης αναφέρει πως «οι υπηρεσίες του δήμου σε συνεργασία με την πυροσβεστική, την αστυνομία και το στρατό, ήταν παρούσες στα περιστατικά απεγκλωβισμού μαθητών από δύο σχολεία, και μεταφοράς κατοίκων σε ασφαλή σημεία. Είχαμε σε επιφυλακή στάγιερ, λεωφορεία και ειδικά αμαξίδια για ΑΜΕΑ, σε περίπτωση που χρειαζόταν η μετακίνηση κατοίκων ή η μεταφορά ασθενών, καθώς και θερμαινόμενη αίθουσα στο δημοτικό θέατρο Φερών, ενώ είχαν προβλεφθεί η προμήθεια νερού, τροφής και κουβερτών».

Παραμένουμε σ' επιφυλακή, δηλώνει ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου, Δημήτρης Πέτροβιτς. «Το επόμενο που έχουμε ν' αντιμετωπίσουμε, είναι ο όγκος νερού που αποδεσμεύεται από το φράγμα του Ιβαήλοβγκραντ και δεν μπορεί ν' απορροφηθεί στον Έβρο». Κάνοντας μία πρώτη καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις, ο κ. Πέτροβιτς δηλώνει: «Είχαμε πολλές ζημιές στις υποδομές, τους δρόμους, στον αγροτικό τομέα. Επικοινώνησα με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα, τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζο, ενώ βρίσκομαι σε επαφή και με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να υπάρχει μία συνολική προσέγγιση αντιμετώπισης των συνεπειών των μεγάλων ζημιών. Εστιάζουμε πλέον στην επόμενη μέρα, μετά τις καταστροφές και στην απειλή των μεγάλων ποταμών. Στην αποτίμηση των ζημιών και στην εκτίμηση γενικότερα της κατάστασης αλλά και στην ετοιμότητά μας, σε σχέση με το ενδεχόμενο υπερχείλισης των φραγμάτων και των συνεπειών από ποτάμιες πλημμύρες, που είναι πολύ επικίνδυνες και δεν έχουν σχέση με τις χειμαρρώδεις».

Προβλήματα στη Λέσβο

Προβλήματα, εξαιτίας της δυνατής βροχόπτωσης αντιμετωπίζει η Δυτική Λέσβος.

Το ποτάμι που διασχίζει την Καλλονή, έχει φουσκώσει και κινδυνεύει να πλημμυρίσει η κωμόπολη. Ενώ η εκβολή άλλου ποταμιού στη Σκάλα Καλλονής έσπασε με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει όλη η γύρω περιοχή.

Την ίδια ώρα κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί στο δρόμο Πέτρας - Μήθυμνας και στον περιφερειακό δρόμο Πελόπης - Στύψης.

Στην Ερεσό και στο Σκουτάρο πλημμύρισαν σπίτια.

