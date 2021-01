Κόσμος

Κορονοϊός: Θετικός ο Έβο Μοράλες

Ο πρώην Πρόεδρος της Βολιβίας διαγνώστηκε θετικός στον ιό. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

(φωτογραφία αρχείου)

Ο πρώην Πρόεδρος της Βολιβίας Έβο Μοράλες διαγνώστηκε ότι έχει μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό και του προσφέρονται φροντίδες για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων της COVID-19, αναφέρει ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα το πολιτικό γραφείο του σοσιαλιστή πολιτικού το βράδυ της Τρίτης.

Ο πρώτος αυτόχθων που εξελέγη Πρόεδρος της χώρας της Λατινικής Αμερικής «βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση επί του παρόντος» και δέχεται «ιατρικές περιποιήσεις», σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η ανακοίνωση δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες για τα συμπτώματα που παρουσιάζει ο 61χρονος Μοράλες.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ιστορικός ηγέτης του κυβερνώντος Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό (MAS) συμμετείχε σε συναντήσεις με κοκαλέρος (καλλιεργητές κόκας) στην Κοτσαμπάμπα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Βολιβίας, όπως και σε αυτά του γειτονικού Περού, βρίσκονται στα πρόθυρα συμφόρησης μετά τις γιορτές, γεγονός που επιτείνει τους φόβους για την πορεία της πανδημίας του νέου κορονοϊού στην περιφέρεια της Λατινικής Αμερικής, καθώς οι χώρες της περιοχής δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν επαρκείς ποσότητες εμβολίων.

Αν και ο μέσος όρος των κρουσμάτων στην περιφέρεια είναι μειωμένος σε σχέση με την κορύφωση της εξάπλωσης πέρυσι, η εξάντληση του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού και η ραγδαία αύξηση των περιπτώσεων βαρύτερων μορφών της COVID-19 “γονατίζουν” τα συστήματα υγείας από τη Χιλή ως το Μεξικό, που ήδη βρίσκονταν στα όριά τους, προειδοποιούν ειδικοί και αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα δεδομένα, η Βολιβία έχει καταγράψει 176.761 κρούσματα του SARS-CoV-2 και 9.454 θανάτους εξαιτίας της COVID-19.