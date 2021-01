Αθλητικά

Κύπελλο Ιταλίας: Πρόκριση στα πέναλτι για τη Μίλαν

Αγχωτική πρόκριση για τους “ροσονέρι” απέναντι στην Τορίνο. Στην αποστολή, για πρώτη φορά, ο 19χρονος Νίκος Μιχελής.

Στο πρώτο από τα παιχνίδια της φάσης των “16” του Κυπέλλου Ιταλίας, η Μίλαν τα βρήκε... σκούρα απέναντι στην Τορίνο, μένοντας στο 0-0 στα 120' λεπτά της κανονικής διάρκειας και της παράτασης, όμως στη διαδικασία των πέναλτι οι “ροσονέρι” ήταν πολύ πιο ψύχραιμοι και με 5-4, πήραν την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου περιμένουν πλέον το νικητή του ζευγαριού Φιορεντίνα-Ίντερ.

Με τον 19χρονο Έλληνα στόπερ, Νίκο Μιχελή (με το Νο «81» στην πλάτη) στην αποστολή τους για πρώτη φορά σε επίσημο αγώνα (είδε όλο το παιχνίδι από τον πάγκο και στο τέλος πανηγύρισε με τους συμπαίκτες του την πρόκριση), οι Μιλανέζοι συνάντησαν πολλές δυσκολίες απέναντι στην “γκρανάτα”.

Η παρουσία του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στη βασική ενδεκάδα μετά από περίπου δύο μήνες, δεν έδωσε την ώθηση που θα περίμενε ο Στέφανο Πιόλι κι ο αγώνας οδηγήθηκε στη... ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι. Εκεί η Μίλαν ευστόχησε σε όλες τις εκτελέσεις της (κατά σειρά Κέσι, Ερνάντες, Τονάλι, Ρομανιόλι, Τσαλχάνογλου), την ώρα που από πλευράς Τορίνο, ο Ρινκόν στην 4η εκτέλεση δεν μπόρεσε να μιμηθεί τους συμπαίκτες του (Μπελοτι, Λούκιτς, Λιάνκο, Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς) καθώς ο Ταταρουσάνου μάντεψε τη σωστή γωνία, στέλνοντας με την απόκρουσή του τη μπάλα και στο δοκάρι κι έξω.