Κόσμος

Χιόνια και πλημμύρες σε Ιταλία και Σερβία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βαριά κακοκαιρία πλήττει τις γειτονικές μας χώρες. Χιόνια και πλημμύρες δημιουργούν προβλήματα.

Το κύμα κακοκαιρίας εξαπλώνεται τόσο στη γειτονική μας Ιταλία, όσο και στα Βαλκάνια, με τη Σερβία να πλήττεται σφοδρά.

Στο χιόνι θάφτηκε η ευρύτερη περιοχή της Λομβαρδίας, στην Ιταλία, με τις Αρχές να κάνουν αγώνα δρόμου για την αποφυγή καταστροφών.

Πυροσβέστες μαζί με συνεργία τοπικών Αρχών φρόντισαν να απομακρύνουν το χιόνι από τις στέγες των σπιτιών, αλλά και από δρόμους και πλατείες.

Χαρακτηριστικό είναι ότι έκαναν περίπου 200 επιχειρήσεις για την απομάκρυνση του χιονιού.

Την ίδια ώρα, ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν τη Σερβία, με τα νότια της χώρας να κηρύσσονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Εκεί εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους που πλημμύρισαν.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα σε μία ώρα έπεσαν 70 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο, ωστόσο, με το πέρας της βροχής, τα νερά στα ποτάμια υποχώρησαν και αποκαλύφθηκαν οι καταστροφές.

Τα χιόνια που έπληξαν όχι μόνο τη νότια, αλλά και την κεντρική Σερβία τις προηγούμενες μέρες, προκάλεσαν προβλήματα και στις πηγές πόσιμου νερού, στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, τη Νις.

Λόγω της χιονόπτωσης στα δυτικά της χώρας, πολλά ορεινά χωριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.