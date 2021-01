Κόσμος

Κορονοϊός - ΗΠΑ: Νέο τραγικό ρεκόρ θανάτων

Μεγάλη έξαρση της επιδημίας στην χώρα.Έσπασε το φράγμα των 4.000 θανάτων σε 24 ώρες.

Στις ΗΠΑ καταρρίφθηκε χθες Τρίτη το προηγούμενο τραγικό ρεκόρ θανάτων εξαιτίας της COVID-19 σε 24 ώρες, καθώς η χώρα θρήνησε άλλους σχεδόν 4.500 νεκρούς εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού μέσα σε μια μέρα, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Μέχρι χθες οι ΗΠΑ, που έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με φοβερή αναζωπύρωση της επιδημίας την οποία μοιάζουν να αδυνατούν να περιορίσουν μετά τον Νοέμβριο, δεν είχαν ξεπεράσει ποτέ το φράγμα των 4.000 θανάτων σε 24 ώρες, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Καταγράφηκαν πάνω από 235.000 κρούσματα του SARS-CoV-2 και 4.470 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19, κατά τους αριθμούς της σχολής ιατρικής της Βαλτιμόρης, που συμβουλεύτηκε το πρακτορείο χθες στις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Τετάρτη ώρα Ελλάδας).

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία με συμπτώματα της νόσου που προκαλεί ο νέος κορονοϊός ξεπερνά τους 131.000, κατά το COVID Tracking Project, που αναλύει καθημερινά την επιδημιολογική κατάσταση.

Ο μέσος όρος των θανάτων σε επτά ημέρες ουδέποτε ήταν τόσο υψηλός αφότου εκδηλώθηκε η πανδημία, σύμφωνα με την ίδια πηγή, καθώς ασθενείς χάνονται σε όλη τη χώρα, με τις υψηλότερες αυξήσεις θανάτων να καταγράφονται στο νότιο και στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση και μετά την εμφάνιση νέων παραλλαγμένων στελεχών του νέου κορονοϊού, πιο μολυσματικών σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Τρίτη πως όλοι οι ταξιδιώτες που επιθυμούν να μεταβούν στις ΗΠΑ αεροπορικώς θα πρέπει να παρουσιάζουν, από την 26η Ιανουαρίου, βεβαίωση ότι υποβλήθηκαν σε τεστ για τον SARS-CoV-2 με αρνητικό αποτέλεσμα για να τους επιτρέπεται η επιβίβαση στην πτήση

Οι ΗΠΑ, όπου τα περιοριστικά μέτρα ως προς τις μετακινήσεις, τη χρήση μασκών και τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων ποικίλλουν ανά πολιτεία, πρακτικά έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στην εκστρατεία εμβολιασμού, που άρχισε στα μέσα Δεκεμβρίου, για να δοθεί τέλος στην πανδημία.

Όμως λιγότερο από το 3% του πληθυσμού έχει ανοσοποιηθεί ως αυτό το στάδιο, με 9,3 εκατομμύρια πολίτες να έχουν λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου τους. Ειδικοί επισημαίνουν ότι για να επιτευχθεί συλλογική ανοσία, θα χρειαστεί να εμβολιαστεί περίπου το 75% του πληθυσμού, κάτι που θα χρειαστεί μήνες για να γίνει.

Συνολικά ο απολογισμός της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα που υφίσταται το βαρύτερο πλήγμα στον πλανήτη από αυτήν σε απόλυτα μεγέθη έχει πλέον ξεπεράσει τους 380.000 νεκρούς επί συνόλου 22,8 εκατομμυρίων μολύνσεων.