Μειωμένα ενοίκια: σταδιακά οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες

Πότε ξεκινάνε οι πληρωμές για τα ενοίκια Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου. Δείτε τι προβλέπει η υπουργική απόφαση, για όσους έκαναν λάθη στη «δήλωση covid».

Κατά «κύματα» ξεκινούν οι εκταμιεύσεις των αποζημιώσεων προς τους ιδιοκτήτες που εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

Πρώτοι θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τα ποσά που δικαιούνται από το Κράτος οι ιδιοκτήτες των οποίων οι δηλώσεις δεν είχαν λάθη ενώ θα ακολουθήσουν σε όσους χρειάστηκαν να γίνουν διορθώσεις μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ.

Οι αποζημιώσεις είναι χρηματικές και για τους δυο μήνες και αντιστοιχούν στο 50% της απώλειας του ενοικίου που έχουν υποστεί οι ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:

· Για τα ενοίκια του Νοεμβρίου, η καταβολή της αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα. Αντίστοιχα για τα ενοίκια του Δεκεμβρίου, η εκταμίευση των αποζημιώσεων προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων θα ξεκινήσει στις 15 Φεβρουαρίου για να ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα. Η απόφαση προβλέπει ότι ο πρώτος κύκλος ξεκινά 15 ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Covid» και ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας.

· Παράλληλα, για τα ενοίκια του Νοεμβρίου, ο δεύτερος γύρος θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου και την 1η Μαρτίου για τα ενοίκια Δεκεμβρίου. Τα ποσά που θα εκταμιευθούν θα αφορούν όσου δεν πληρώθηκαν στον πρώτο κύκλο είτε γιατί εντοπίσθηκαν λάθη ή ελλείψεις στις «δηλώσεις Covid» ή στο Ε9, είτε γιατί δεν έχει δηλωθεί τραπεζικός λογαριασμός στο Taxinet.

Στην δεύτερη περίπτωση, για τις μη επιτυχείς πληρωμές του πρώτου κύκλου ακολουθούνται τα εξής βήματα :

· η ΑΑΔΕ ενημερώνει εκ νέου σχετικά τους δικαιούχους, ώστε να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις κατά την υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» ή να διορθώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

· η Α.Α.Δ.Ε. επεξεργάζεται τις «Δηλώσεις Covid» μετά τις διορθώσεις και τις εγκρίνει ή τις απορρίπτει προκειμένου να διενεργηθούν οι πληρωμές των δικαιούχων ακολουθώντας τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας (έγκριση πιστώσεων, δημιουργία νέας κατάστασης από Α.Α.Δ.Ε., μεταφορά ποσού στον ενδιάμεσο λογαριασμό και πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ).

Οι δηλώσεις Covid έχουν ήδη συμπληρωθεί από τους ιδιοκτήτες ακινήτων για τη μείωση των ενοικίων του Νοεμβρίου. Παράλληλα η ΑΑΔΕ έχει ανοίξει την ηλεκτρονική πλατφόρμα και για την υποβολή των δηλώσεων Covid για τα μειωμένα ενοίκια του Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στο τέλος Ιανουαρίου.