Αθλητικά

La Liga: προελαύνει ακάθεκτη η Ατλέτικο Μαδρίτης

Όνειρα τίτλου στη Μαδρίτη για την Ατλέτικο, που έχει αρχίσει να αποκτά αποστάσεις από τη δεύτερη στη βαθμολογία.

Με τέσσερις βαθμούς αποσπάστηκε πλέον από τη δεύτερη Ρεάλ, η Ατλέτικο Μαδρίτης, έπειτα από την εύκολη νίκη της επί της Σεβίλλης με 2-0, σε εξ αναβολής παιχνίδι για την 1η αγωνιστική της LaLiga.

Στο πρώτο απ' τα τρία ματς «που χρωστούσε» η ομάδα του Ντιέγο Σιμεόνε, δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο στους Σεβιγιάνους και με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο (17' Κορέα, 76' Σαούλ) σημείωσε τη 13η νίκη της σε 16 αγώνες.

Και συνεχίζει να... οδηγεί την κούρσα του ισπανικού πρωταθλήματος, παίρνοντας σημαντικές, βαθμολογικές αποστάσεις από τους διώκτες της.