Πολιτισμός

Νάνα Μούσχουρη: Εμβολιάστηκε και έστειλε μήνυμα νίκης κατά του κορονοϊού (εικόνες)

Η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια κοινοποίησε στα social media φωτογραφία της, από την στιγμή του εμβολιασμού της.

Μύνημα υπέρ του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού έστειλε η Νανά Μούσχουρη.

Η 86χρονη διεθνούς φήμης τραγουδίστρια κοινοποίησε στα social media φωτογραφία της, από την στιγμή του εμβολιασμού της στην Γενεύη όπου και διαμένει.

Το μήνυμα της τραγουδίστριας στο Facebook

«Σήμερα ήταν η V Day (V όπως vaccine [εμβόλιο]).

Από την αρχή της επιδημίας βρίσκομαι στη Γενεύη.

Πριν από δύο εβδομάδες έλαβα την κλήση του κράτους για να εγγραφώ για εμβολιασμό, ως ένα από τα άτομα άνω των 75 ετών!

Ήταν σημαντικό για μένα να εμφανιστώ σήμερα, να προστατευτώ, αλλά και να σεβαστώ την υγεία των άλλων.

Tρυφερά,

Νάνα Μούσχουρη».