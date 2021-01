Φθιώτιδα

Οδηγούσε ανάποδα στην εθνική οδό, με σβηστά φώτα! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκόρπισε τον τρόμο, προσπαθώντας να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο. Απανωτες συγκρούσεις αυτοκινήτων και τραυματισμοί.

Τα όσα συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης στην εθνική οδό, κοντά στα διόδια της Πελασγίας, δεν έχουν προηγούμενο και είναι πραγματικά θαύμα που δεν έγινε μετωπική σύγκρουση, αφού ο μεθυσμένος οδηγός κινούνταν ανάποδα και χωρίς φώτα για αρκετά χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport ένας Βούλγαρος πήρε το αγροτικό του αφεντικού του και από Γλύφα κινούνταν προς Λαμία.

Προφανώς ήθελε να πάει από τον παράδρομο, ωστόσο μπήκε κανονικά στην εθνική οδό από τον κόμβο της Γλύφας με κατεύθυνση προς Λαμία.

Όταν πλησίασε στα διόδια της Πελασγίας και είδε τα φώτα από τα περιπολικά της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Μαγνησίας, σταμάτησε και έσβησε τα φώτα.

Ξαφνικά οι αστυνομικοί βλέπουν τον οδηγό του αγροτικού να κάνει αναστροφή και χωρίς φώτα να φεύγει οδηγώντας ανάποδα στην εθνική οδό.

Παραλίγο μετωπική

Οι οδηγοί που κινούνται κανονικά βλέπουν να έρχεται κατά πάνω τους ένα αγροτικό χωρίς φώτα. Κάποιοι καταφέρνουν να το αποφύγουν. Δυστυχώς όχι όλοι.

Το αγροτικό αρχικά χτύπησε ένα ΙΧ ο οδηγός του οποίου στάθηκε τυχερός και δεν τραυματίστηκε.

Οι μπάρες "τρύπησαν" άλλο ΙΧ

Το επόμενο αυτοκίνητο που βρέθηκε στο δρόμο του, το οδηγούσε ένας 55χρονος στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος είδε ξαφνικά το αγροτικό να έρχεται κατά πάνω του.

Ο γιατρός έκανε ελιγμό για να αποφύγει τη μετωπική σύγκρουση με το αγροτικό, όμως συγκρούστηκε με ένα φορτηγό και στη συνέχεια έπεσε με δύναμη πάνω στις μπάρες, με συνέπεια τον τραυματισμό του οδηγού του.

Οι μπάρες διαπέρασαν το αυτοκίνητο και από καθαρή τύχη ο 55χρονος οδηγός ανασύρθηκε ζωντανός μέσα από το λευκό αυτοκίνητο, το οποίο από την πλευρά του οδηγού διαλύθηκε.

Ο Βούλγαρος με το αγροτικό μισοδιαλυμένο, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, συνέχισε να οδηγεί ανάποδα και μόλις έφτασε στον κόμβο βγήκε από την εθνική οδό και κατευθύνθηκε προς Πελασγία.

Τελικά λίγο πριν φτάσει στο χωριό σταμάτησε και προσπάθησε να διαφύγει, όμως δεν κατάφερε να πάει μακριά, αφού οι αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Μαγνησίας, που τον ακολούθησαν κατάφεραν να τον συλλάβουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Βούλγαρος είχε μόνο κάποιες γρατζουνιές και ήταν εμφανώς μεθυσμένος, ενώ εξετάζεται εάν υπήρχε και συνοδηγός στο διαλυμένο αγροτικό, ο οποίος μπορεί να εξαφανίστηκε μέσα στους ελαιώνες.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματισμένο στρατιωτικό γιατρό, ο οποίος διακομίστηκε στα Επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας και σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Ο οδηγός που σκόρπισε τον πανικό και συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Μαγνησίας, σήμερα θα οδηγηθεί στο αυτόφωρο.

Gallery