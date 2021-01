Τεχνολογία - Επιστήμη

“Πάγος” στον Τραμπ και από το YouTube

Μετά το Twitter, το Facebook, το Instagram και την Amazon, τώρα το You Tube βάζει «πάγο» στον Τραμπ.

Η πλατφόρμα YouTube, η οποία ανήκει στην Google, έθεσε σε αναστολή για «τουλάχιστον επτά ημέρες» το κανάλι του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και κατέβασε πρόσφατα βίντεο που είχε αναρτήσει, επικαλούμενη παραβιάσεις της πολιτικής χρήσης της, που ορίζει ρητώς ότι απαγορεύεται η υποκίνηση βίας.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες σχετικά με τον συνεχιζόμενο κίνδυνο να ξεσπάσουν βίαια επεισόδια, διαγράψαμε νέο περιεχόμενο που μεταφορτώθηκε στο κανάλι του Ντόναλντ Τζ. Τραμπ λόγω παραβίασης της πολιτικής χρήσης μας», ανέφερε η διεύθυνση της πλατφόρμας σε ανακοίνωσή της.

Το κανάλι του αμερικανού προέδρου τελεί υπό αναστολή και «δεν επιτρέπεται» πλέον στον κάτοχό του ούτε «η μεταφόρτωση», ούτε «οι απευθείας μεταδόσεις βίντεο» (livestreams) «για τουλάχιστον επτά ημέρες», χρονικό διάστημα το οποίο «μπορεί να παραταθεί», προστίθεται στην ανακοίνωση της διεύθυνσης της δημοφιλέστερης πλατφόρμας βίντεο στο διαδίκτυο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Facebook ανακοίνωσε πως έθεσε σε αναστολή τους λογαριασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τόσο στη δική του πλατφόρμα όσο και στο Instagram, που του ανήκει, μετά την αιματηρή εισβολή οπαδών του στο Καπιτώλιο, που εμπόδισε, αν και μόνο προσωρινά, την κύρωση της εκλογικής νίκης του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2020 από το αμερικανικό Κογκρέσο.

Ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter πήγε ακόμα πιο μακριά, κλείνοντας τον λογαριασμό του αρχηγού του κράτους, στερώντας του την πρόσβαση στην πλατφόρμα που αποτελούσε το βασικό του εργαλείο πολιτικής επικοινωνίας. Και άλλοι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης (Snapchat, Twitch) επίσης έθεσαν σε αναστολή τους λογαριασμούς του προέδρου Τραμπ.

Η Amazon.com Inc εξάλλου διέκοψε το web hosting του ιστότοπου Parler, που χρησιμοποιούν πολλοί υποστηρικτές του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, καθώς και οπαδοί της αμερικανικής άκρας δεξιάς και θιασώτες διαφόρων θεωριών συνωμοσίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που επιμένει να αμφισβητεί τη νίκη του Τζο Μπάιντεν την 3η Νοεμβρίου χωρίς να παρουσιάζει καμία απόδειξη ότι έγινε νοθεία, όπως διατείνεται, αρχικά εξήρε τους οπαδούς του που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, προτού κατόπιν «καταδικάσει» τη βία.