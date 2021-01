Αθλητικά

Χειροβομβίδα σε σπίτι ποδοσφαιριστή!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αστυνομία υποψιάζεται οπαδούς της νέας του ομάδας, καθώς στο παρελθόν είχε αγωνιστεί σε «μισητή» αντίπαλο.

Σοκ έχει προκαλέσει στο Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, η είδηση πως άγνωστοι έριξαν χειροβομβίδα (!) στο σπίτι των γονιών του Ομέρ Ατζίλι, ο οποίος πριν από μερικές ημέρες αποχώρησε από τον ΑΠΟΕΛ και επέστρεψε στην πατρίδα του για τη Μακάμπι Χάιφα.

Όπως αναφέρεται στα σχετικά ρεπορτάζ, η αστυνομία του Ισραήλ υποψιάζεται πως πρόκειται για οπαδούς της νέας ομάδας του, οι οποίοι είναι αντίθετοι στην απόκτηση του 27χρονου επιθετικού, καθώς είχε φορέσει για χρόνια τη φανέλα της «μισητής» Χάποελ Τελ Αβίβ.

Μάλιστα προχθές οπαδοί της Μακάμπι έστειλαν προειδοποιητικά μηνύματα στον Ατζίλι, με απειλές στο σπίτι της οικογένειάς του. «Μείνε μακριά από τη Χάιφα» και «Ο τρόμος ξεκινά» είναι τα δύο μηνύματα που οι ανεγκέφαλοι έγραψαν στον περίβολο της κατοικίας του.

Σήμερα πάντως θα κάνει την πρώτη του προπόνηση και όπως αναφέρεται οπαδοί της Χάιφα θα έρθουν στην προπόνηση για να τον υποστηρίξουν. Χθες ο πρόεδρος της ομάδας, Γιάακοφ Σαχτσάρ, και άλλα μέλη του συμβουλίου βεβαίωσαν τον ποδοσφαιριστή ότι όλα θα κυλήσουν καλά, θα υπογράψει με την ομάδα και θα συμμετάσχει κανονικά στην προπόνηση.