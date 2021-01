Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Εμβολιασμός: Έρευνα για τους ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας

Τι επισημαίνει ο Ηλίας Μόσιαλος, επικαλούμενος στοιχεία Βρετανών επιστημόνων.

Δεν υπάρχει λόγος οι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας να ανησυχούν ότι ο εμβολιασμός τους κατά της COVID-19 μπορεί να επιδεινώσει την πορεία της νόσου τους, όπως αναφέρει ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας Ηλίας Μόσιαλος, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE), επικαλούμενος σχετικά στοιχεία της Bρετανικής Εταιρείας για την Πολλαπλή Σκλήρυνση (Multiple Sclerosis Society).

Η επιστημονική εταιρεία συγκέντρωσε κορυφαίους Βρετανούς επιστήμονες, ώστε να υπάρξει συναίνεση για τη στρατηγική για τους εμβολιασμούς των ασθενών έναντι της COVID -19. Αξιολογήθηκαν ο τρόπος λειτουργίας των εμβολίων για τον κορονοϊό, αλλά και αξιόπιστα στοιχεία από μελέτες άλλων εμβολίων, όσον αφορά το πώς επηρεάζουν την πορεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Σε δήλωσή τους, οι επιστήμονες εξηγούν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας ότι οποιοδήποτε εμβόλιο COVID -19 θα είναι επικίνδυνο γι' αυτούς τους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας που χρησιμοποιούν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το εμβόλιο δεν αναμένεται να επιδεινώσει τη νόσο ή τα συμπτώματά της, να προκαλέσει υποτροπή ή να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων που επηρεάζουν την εξέλιξη της νόσου (Disease Modifying Treatments-DMT). Όλα τα κορυφαία υποψήφια εμβόλια COVID -19 θεωρούνται πως θα είναι ασφαλή για όλους τους ασθενείς, σε όλους τους τύπους DMT θεραπείας.

Ορισμένα DMT φάρμακα ενδέχεται να μειώσουν την αποτελεσματικότητα οποιουδήποτε εμβολίου, επειδή αποτρέπουν την πλήρη ανοσοαπόκριση στο εμβόλιο. Επομένως, το εμβόλιο COVID -19 μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικό για τα άτομα που πρόσφατα έλαβαν ή λαμβάνουν DMT. Δεν συστήνεται, πάντως, ή δεν θεωρείται σκόπιμο να υπάρξει αλλαγή στη θεραπεία, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Ακόμη και η μειωμένη ανοσοαπόκριση είναι καλύτερη από τη μηδενική προστασία, οπότε οι ειδικοί συστήνουν τον εμβολιασμό στους ασθενείς σε DMT θεραπεία.

Αναφορικά με τους ασθενείς στους οποίους συνίσταται η μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων, οι ειδικοί ενημερώνουν πως αυτή η θεραπεία πιθανότατα θα μειώσει την ανταπόκριση στο εμβόλιο. Γι’ αυτό οι πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον έξι μήνες μετά τη θεραπεία, πριν εμβολιαστούν.

Ακόμη, οι Βρετανοί ειδικοί προτείνουν να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά ημερών μεταξύ του εμβολίου κατά της γρίπης και του εμβολιασμού COVID -19. Επίσης, όλοι οι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας θα πρέπει να συνεχίσουν να προσέχουν ακόμη και αν έχουν κάνει το εμβόλιο κατά της COVID -19.

O κ. Μόσιαλος αναφέρεται και σε πολύ πρόσφατη δημοσίευση στο περιοδικό “Science”, όπου ανακοινώθηκαν τα πρώτα προκλινικά αποτελέσματα για το mRNA εμβόλιο της εταιρείας BioNTech έναντι της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Τα πρώτα αποτελέσματα σε ποντίκια με σκλήρυνση κατά πλάκας δείχνουν πως το εμβόλιο καθυστέρησε την έναρξη και μείωσε τη σοβαρότητα της νόσου, χωρίς να εμφανίσει εμφανή συμπτώματα γενικής ανοσοκαταστολής.

«Πολλά, λοιπόν, τα ενθαρρυντικά νέα από το μέτωπο των εμβολίων για τους ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας. Αναμένουμε τα αποτελέσματα από τις κλινικές μελέτες, αισιοδοξώντας πως θα υπάρχουν πολλοί εθελοντές για το mRNA εμβόλιο, τώρα που ο κόσμος αναγνωρίζει πως τουλάχιστον δύο mRNA εμβόλια (σ.σ. κατά του κορονοϊού) αποδείχθηκαν ασφαλή και αποτελεσματικά», καταλήγει ο κ. Μόσιαλος.