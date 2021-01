Life

“O Ιππότης της Ασφάλτου”: Σε δημοπρασία ο “ΚΙΤ” της τηλεοπτικής σειράς (βίντεο)

Στις 23 Ιανουαρίου, ένας τυχερός θα κάνει δικό του το φουτουριστικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ.

Όσοι είναι ηλικίας άνω των 40 ετών, σίγουρα αναγνωρίζουν με την πρώτη ματιά το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Πρόκειται για την Pontiac Trans-Am, ευρέως γνωστή ως “ΚΙΤ” ή πιο σωστά KITT (Knight Industries Two Thousand) που οδηγούσε ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ στην τηλεοπτική σειρά “Ο Ιππότης της Ασφάλτου” (Knight Rider).

Το φουτουριστικό αυτοκίνητο θα βγει σε ηλεκτρονική δημοπρασία από την πλατφόρμα LiveAuctioneers, μαζί με άλλα αντικείμενα από την καριέρα του ηθοποιού, στις 23 Ιανουαρίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μέρος των εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς.