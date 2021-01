Οικονομία

Νόμος Κατσέλη: Παράταση στην προθεσμία για τον επαναπροσδιορισμό αιτήσεων

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης. Μέχρι πότε δόθηκε παράταση.

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης με την οποία παρατείνεται μέχρι και τις 31/01/2021 (λήγει στις 15/01/2021), η προθεσμία υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού υποθέσεων για ρύθμιση οφειλής των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, που κατατέθηκε μέχρι και τις 31/12/2014 (άρθρο 4Δ παρ. 1 περ. α' του ν.3869/2010).

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο "Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του ΑΣΕΠ" το οποίο εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής, σήμερα Τετάρτη, 13/01/2021.

«Δε γίνεται να μένουν εγκλωβισμένοι οι πολίτες σε έναν νόμο που πλέον δεν ωφελεί κανέναν» δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας στο MEGA. Όλη η προσπάθεια που γίνεται από το υπουργείο, επεσήμανε, έχει σαν στόχο να προστατευθούν οι άνθρωποι που δικαιούνται την προστασία της πρώτης κατοικίας.

«Έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο βήμα σε μια κρίσιμη περίοδο με μια καινούρια διαδικασία που θα προστατεύσει τον δανειολήπτη που δικαιούται την προστασία», δήλωσε και τόνισε πως υπάρχει περιθώριο 60 ημερών για να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΣΥΡΙΖΑ: Π αράταση-κοροϊδία για τον επαναπροσδιορισμό υποθέσεων του Ν. Κατσέλη

Σε δήλωσή του ο τομεάρχης Δικαιοσύνης της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Θ. Ξανθόπουλος κάνει λόγο για παράταση-κοροϊδία για τον επαναπροσδιορισμό υποθέσεων του Ν. Κατσέλη. Συγκεκριμένα, αναφέρει:





«Υπό το βάρος της γενικευμένης κατακραυγής, η κυβέρνηση υποχρεώθηκε τελικά, κυριολεκτικά στο παραπέντε, να καταθέσει τροπολογία με την οποία παρατείνεται ως τις 31-1-2021 (από τις 15-1-2021, οπότε και έληγε), η προθεσμία υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού για την υπαγωγή οφειλετών στον Ν. Κατσέλη και την προστασία της α΄ κατοικίας τους. Η άνω παράταση αφορά μόνο τις αιτήσεις, που είχαν κατατεθεί μέχρι τις 31-12-2014 ενώ για τις υπόλοιπές παραμένουν οι ίδιες προθεσμίες. Επί της ουσίας πρόκειται για μια καθαρά προσχηματική ενέργεια. Οι μόλις 16 ημέρες που δίνονται ως παράταση είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στο μεγάλα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι οφειλέτες εν μέσω της πανδημίας και των επιπρόσθετων δυσκολιών που αυτή έχει προκαλέσει.



Aπό την αρχή της θητείας της η κυβέρνηση της ΝΔ επιδεικνύει μια εμμονική προσήλωση στην μονομερή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των Τραπεζών και των διαφόρων funds που συνεργάζονται με αυτές. Σε συνδυασμό με τον νέο πτωχευτικό νόμο, επιδιώκει την πλήρη κατάργηση της δικαστικής προστασίας των κύριων κατοικιών δεκάδων χιλιάδων αδύναμων οικονομικά οφειλετών και την εκποίηση τους μέσω των μαζικών πτωχεύσεων και των πλειστηριασμών fast track. Μοναδική λύση σε αυτή τη φάση, είναι η πλήρης αναστολή εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4745 με τις ασφυκτικές προθεσμίες επαναπροσδιορισμού των εκκρεμών υποθέσεων του Ν. Κατσέλη, τουλάχιστον, όσο διαρκεί η πανδημία. Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον καμία δικαιολογία».