Τσιάριας για νόμο Κατσέλη: Στόχος να να μην κινδυνεύσει ούτε ένας δανειολήπτης

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης. Μέχρι πότε δόθηκε παράταση. Τι δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021 η προθεσμία υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη με τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του ΑΣΕΠ».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείο Δικαιοσύνης, «η παράταση αφορά όσους είχαν υποβάλει αρχική αίτηση πριν από το 2015, καθώς για τους υπόλοιπους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο «Νόμο Κατσέλη» η καταληκτική ημερομηνία είναι διαδοχικά ανά 15νθημερο έως την 31η Μαΐου 2021. Συνεπώς, με την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης δίδεται ο αναγκαίος χρόνος στους δικηγόρους, προκειμένου να εξοικειωθούν περαιτέρω με τη λειτουργία της ειδικής πλατφόρμας και να προστατευθούν τα δικαιώματα του κάθε δανειολήπτη που χρήζει δικαστικής προστασίας».

«Δίνουμε μια 15νθήμερη παράταση προκειμένου να μην κινδυνεύσει ούτε ένας δανειολήπτης που έχει υπαχθεί στο Νόμο Κατσέλη», τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

Αναφορικά με τη διαδικασία επαναπροσδιορισμού των εκκρεμών υποθέσεων του Ν. Κατσέλη, ο κ. Τσιάρας παρέθεσε στη Βουλή στοιχεία από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) σύμφωνα με τα οποία μέχρι στιγμής περισσότεροι από 20.000 δανειολήπτες από τους συνολικά 37.000 υπόχρεους σε επαναπροσδιορισμό της συζήτησης της υπόθεσής τους έχουν εισέλθει στην ειδική πλατφόρμα, γεγονός το οποίο καταδεικνύει την επιτυχή λειτουργία της πλατφόρμας και μάλιστα σε συνθήκες πρωτόγνωρες εξαιτίας της πανδημίας.

Παράλληλα διευκρίνισε ότι από την κοινοποίηση του επαναπροσδιορισμού της συζήτησης μιας υπόθεσης, οι δανειολήπτες έχουν πρόσθετο χρόνο 2 μηνών για την υποβολή των προτάσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά καταρρίπτοντας τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για δήθεν ασφυκτικές προθεσμίες.

Κατά την τοποθέτησή του ο Κώστας Τσιάρας υπενθύμισε ότι η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή της μερικής αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων εξαιτίας της πανδημίας έχει αναστείλει όλους τους πλειστηριασμούς και τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης όχι μόνο για τη α’ κατοικία αλλά για όλα τα δάνεια και κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για μικροπολιτική προσέγγιση, στοχευμένη προσπάθεια παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης και για όψιμο ενδιαφέρον για τους ευάλωτους συμπολίτες μας, τους οποίους ωστόσο είχε ξεχάσει παντελώς όταν καταψήφιζε τον Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη). Κατέθεσε μάλιστα στα πρακτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία είχαν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 25.000 πλειστηριασμοί της περίοδο της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ.

ΣΥΡΙΖΑ: Π αράταση-κοροϊδία για τον επαναπροσδιορισμό υποθέσεων του Ν. Κατσέλη

Σε δήλωσή του ο τομεάρχης Δικαιοσύνης της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Θ. Ξανθόπουλος κάνει λόγο για παράταση-κοροϊδία για τον επαναπροσδιορισμό υποθέσεων του Ν. Κατσέλη. Συγκεκριμένα, αναφέρει:





«Υπό το βάρος της γενικευμένης κατακραυγής, η κυβέρνηση υποχρεώθηκε τελικά, κυριολεκτικά στο παραπέντε, να καταθέσει τροπολογία με την οποία παρατείνεται ως τις 31-1-2021 (από τις 15-1-2021, οπότε και έληγε), η προθεσμία υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού για την υπαγωγή οφειλετών στον Ν. Κατσέλη και την προστασία της α΄ κατοικίας τους. Η άνω παράταση αφορά μόνο τις αιτήσεις, που είχαν κατατεθεί μέχρι τις 31-12-2014 ενώ για τις υπόλοιπές παραμένουν οι ίδιες προθεσμίες. Επί της ουσίας πρόκειται για μια καθαρά προσχηματική ενέργεια. Οι μόλις 16 ημέρες που δίνονται ως παράταση είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στο μεγάλα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι οφειλέτες εν μέσω της πανδημίας και των επιπρόσθετων δυσκολιών που αυτή έχει προκαλέσει.



Aπό την αρχή της θητείας της η κυβέρνηση της ΝΔ επιδεικνύει μια εμμονική προσήλωση στην μονομερή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των Τραπεζών και των διαφόρων funds που συνεργάζονται με αυτές. Σε συνδυασμό με τον νέο πτωχευτικό νόμο, επιδιώκει την πλήρη κατάργηση της δικαστικής προστασίας των κύριων κατοικιών δεκάδων χιλιάδων αδύναμων οικονομικά οφειλετών και την εκποίηση τους μέσω των μαζικών πτωχεύσεων και των πλειστηριασμών fast track. Μοναδική λύση σε αυτή τη φάση, είναι η πλήρης αναστολή εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4745 με τις ασφυκτικές προθεσμίες επαναπροσδιορισμού των εκκρεμών υποθέσεων του Ν. Κατσέλη, τουλάχιστον, όσο διαρκεί η πανδημία. Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον καμία δικαιολογία».