Κοινωνία

“Χρυσή” διάρρηξη για μπουκαδόρους με το φως της μέρας

Έναν μικρό «θησαυρό» κατάφεραν να αποσπάσουν διαρρήκτες, εκμεταλλευόμενοι την απουσία του ιδιοκτήτη.

Του Μανόλη Ασαριώτη

Με πλούσια λεία αποχώρησαν από σπίτι στην Παλλήνη, διαρρήκτες που μπούκαραν το πρωί, εκμεταλλευόμενοι την απουσία του 83χρονου ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, απέσπασαν 60 χρυσές λίρες, κοσμήματα άγνωστης αξίας και περίπου 4.000 ευρώ.