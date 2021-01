Life

“The 2Night Show”: ποιοι καλεσμένοι κάνουν ποδαρικό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συνθήκες αλλάζουν… η καλή παρέα όμως μένει και μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Ευαγγελία Συριοπούλου που κάνει ποδαρικό για το νέο έτος. Η ταλαντούχα ηθοποιός και πρωταγωνίστρια της σειράς «Έλα Στη Θέση Μου» μιλά για τον επί δέκα χρόνια σύντροφό της, καθώς και για την τρυφερή σχέση, βαθιάς αγάπης και αλληλοκατανόησης, που έχουν μεταξύ τους.

Τέλος, αναφέρεται στη μέχρι τώρα πορεία της στην υποκριτική, αλλά και στην ταινία «Ευτυχία», που την άγγιξε συναισθηματικά και την ωρίμασε επαγγελματικά.

Στην παρέα του «The 2Night Show» έρχεται και ο αστρολόγος Κώστας Λεφάκης, ο οποίος αποκαλύπτει πως είχε προβλέψει την πανδημία από το 1998, ενώ κάνει τη δική του εκτίμηση για την εξέλιξη της κατάστασης το επόμενο διάστημα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος, με τον τρόπο που μόνο εκείνος ξέρει, δίνει συμβουλές σε όλα τα ζώδια, για το 2021.

Η Έλενα Ακρίτα συναντά για πρώτη φορά τον Γρηγόρη στο «The 2Night Show». Σε μια σπάνια και αποκαλυπτική συνέντευξη, μιλά για το «διαζύγιό» της με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», μετά από 20 χρόνια, και αποκαλύπτει το παρασκήνιο της παραίτησής της. Η καταξιωμένη δημοσιογράφος και συγγραφέας, που δε μασάει τα λόγια της, εξηγεί γιατί δε θέλει να έχει «σκατόψυχους και τοξικούς ανθρώπους» στη ζωή της, ενώ σχολιάζει την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας. Θα κάνει το εμβόλιο κατά του ιού; Επίσης, αναφέρεται στις κόντρες της με πρόσωπα της ελληνικής σόουμπιζ και εξηγεί γιατί δεν τα έχει βρει ποτέ εξωδικαστικά με κανέναν.