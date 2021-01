Πολιτική

Κομισιόν: ικανοποίηση για την επανέναρξη διερευνητικών επαφών Αθήνας – Άγκυρας

Την «ισχυρή και ξεκάθαρη αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ελλάδα», επανέλαβε ο αρμόδιος εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πίτερ Στάνο.

Της Μαρίας Αρώνη

Ικανοποίηση για τη συμφωνία Ελλάδας και Τουρκίας για την επανέναρξη διερευνητικών επαφών, εξέφρασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Θέλω να υπογραμμίσω την ισχυρή και ξεκάθαρη αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ελλάδα σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι ανάγκη να λυθούν τα ζητήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας πάνω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα είναι καλό αν οι ανακοινώσεις και οι προθέσεις μεταφραστούν τελικά σε συγκεκριμένες δράσεις και διαπραγματεύσεις», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πίτερ Στάνο.

Ερωτηθείς αν η ΕΕ θα λάβει μέρος στις διερευνητικές επαφές, στην περίπτωση που της ζητηθεί, ο Πίτερ Στάνο, απάντησε ότι είναι ένα διμερές ζήτημα αλλά «αν η Ελλάδα αποφασίσει ότι χρειάζεται στήριξη από την ΕΕ σε αυτές τις διμερείς συνομιλίες με την Τουρκία, γνωρίζει τί πρέπει να κάνει για να τη λάβει».

Ο ίδιος εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι για την ΕΕ είναι πολύ σημαντικό η Τουρκία να δείξει εποικοδομητική συμπεριφορά στις συζητήσεις και επανέλαβε την αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ελλάδα και την Κύπρο, για την επίλυση διμερών θεμάτων με την Τουρκία. «Η ΕΕ είναι έτοιμη να κάνει ότι χρειαστεί για τα κράτη-μέλη της, αν της ζητήσουν στήριξη», πρόσθεσε.

Στις Βρυξέλλες ο Πομπέο

Τις Βρυξέλλες θα επισκεφθεί στις 13 και 14 Ιανουαρίου ο απερχόμενος υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΝΑΤΟ, ο Μάικ Πομπέο θα συναντηθεί αύριο, 13 Ιανουαρίου με τον Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτεμπεργκ.

Καμία συνάντηση μεταξύ του Μάικο Πομπέο και αξιωματούχων της ΕΕ δεν είναι προς το παρόν προγραμματισμένη.