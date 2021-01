Life

“Η Φαμίλια”: Μπίζνες με φίλους την Τετάρτη (εικόνες)

Άφθονο γέλιο θα χαρίσει στους τηλεθεατές το αποψινό επεισόδειο της σειράς του ΑΝΤ1.

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

Τι θα δούμε απόψε στις 21:00

“Μπίζνες με φίλους”

Ο Γιάννης και ο Στάθης έχουν αναλάβει να φτιάξουν ένα σνακ για την παρέα και καταλήγουν να ετοιμάζουν σάντουιτς, τα οποία όλοι τα τρώνε και τα λατρεύουν από την πρώτη μπουκιά!

Οι άντρες εκπλήσσονται με το αποτέλεσμα και αποφασίζουν να συνεταιριστούν, για να ανοίξουν ένα σαντουιτσάδικο με delivery. Όμως, στην προσπάθειά τους να στήσουν την επιχείρησή τους, οι δυο κολλητοί μαλώνουν τόσο άσχημα, σε σημείο που να μη θέλει να δει ο ένας τον άλλο!

Η Μαίρη και η Λίτσα δεν αντέχουν άλλο τη νέα κατάσταση μεταξύ των αντρών και έχουν βαλθεί να τους τα ξαναβρούν. Το ίδιο προσπαθεί να κάνει όλη η οικογένεια, όπως κι ο ψυχολόγος, στον οποίο ο Γιάννης δεν θέλει καν να μιλήσει για το θέμα!

Θα τα ξαναβρούν οι δύο κολλητοί ή αν ραγίσει το γυαλί δεν κολλάει πια; Και, τελικά, πόσο ασφαλές είναι να κάνεις μπίζνες με φίλους;

“Η Φαμίλια”: Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1

#HFamilia

