Βόρεια Ιρλανδία: το Brexit “τίναξε” την προμήθεια τροφίμων

Αδειάζουν τα ράφια των μεγάλων σούπερ μάρκετ, που ζητούν επείγουσα επέμβαση για την τροφοδοσία τους.

Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ της Βρετανίας προειδοποίησαν την κυβέρνηση ότι απαιτείται «επείγουσα παρέμβαση» για να αποφευχθεί σοβαρή αναταραχή στην τροφοδοσία τροφίμων στη Βόρεια Ιρλανδία τους επόμενους μήνες

Η Βρετανία δεν ανήκει πλέον στην ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά η υπό βρετανική διοίκηση περιοχή της Βόρειας Ιρλανδίας ανήκει και στα δύο στρατόπεδα –ανήκει στο τελωνειακό έδαφος του Ηνωμένου Βασίλειου αλλά είναι επίσης ευθυγραμμισμένη με την ενιαία αγορά της ΕΕ για τα προϊόντα.

Παρά την τρίμηνη περίοδο χάριτος για κάποιους νέους κανόνες, ορισμένα ράφια σούπερ μάρκετ στη Βόρεια Ιρλανδία είναι άδεια με την έλευση του νέου έτους καθώς οι εταιρίες πασχίζουν να εισάγουν νωπά προϊόντα από τη Βρετανία.

Οι επικεφαλής των ομίλων σούπερ μάρκετ όπως Tesco, Sainsbury's, Asda και Marks & Spencer, απέστειλαν επιστολή στον υπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Μάικλ Γκόουβ για να επισημάνουν το πρόβλημα.

Στην επιστολή τους, την οποία είδε το Reuters, σημειώνουν ότι η ισχύουσα περίοδος χάριτος για απλοποιημένους ελέγχους στην αποστολή τροφίμων προς τη Βόρεια Ιρλανδία λήγει στις 31 Μαρτίου και πως είναι απαραίτητο να βρεθεί μια μακροπρόθεσμη λύση με την ΕΕ πριν από την ημερομηνία αυτή.

«Όλες οι επιχειρήσεις μας και οι προμηθευτές μας έχουν επενδύσει σημαντικά τους τελευταίους μήνες για να αποφευχθεί η αναταραχή η οποία θα είναι αναπόφευκτη εάν υιοθετηθούν οι προτάσεις για την μεταφορά τροφίμων από τη Μεγάλη Βρετανία προς τη Βόρεια Ιρλανδία», αναφέρεται στην επιστολή τους.

«Αναγνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται να βλέπει αυξημένη συμμόρφωση προκειμένου να στηρίζονται οι παραχωρήσεις στις οποίες προχώρησε μέσω του πρωτοκόλλου για τη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά οι σημερινές προτάσεις, η αυξημένη γραφειοκρατία και η πιστοποίηση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, είναι ανεφάρμοστες».

Οι επικεφαλής των σούπερ μάρκετ κάλεσαν τον Γκόουβ να συστήσει μια συγκεκριμένη ομάδα εργασίας προκειμένου να συντονίσει τις κρατικές υπηρεσίες για την ενσωμάτωση των ελέγχων στα τελωνεία και τα τρόφιμα. Και ζητούν από την κυβέρνηση να συμφωνήσει με την ΕΕ πως απαιτείται περισσότερος χρόνος για την εφαρμογή ενός νέου συστήματος.

«Δεχόμαστε ότι χρειάζεται να υπάρξει σαφής πρόοδος έως (την 1η Απριλίου)….Ωστόσο, έως τότε χρειαζόμαστε μια διαβεβαίωση ότι η ισχύουσα διαδικασία βάσει του σχεδίου του έμπιστου συνεργάτη (trusted trader scheme)… δεν θα αλλάξει έως ότου συμφωνηθεί μια εφαρμόσιμη λύση που θα την αντικαθιστά».