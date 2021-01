Οικονομία

Λαγκάρντ: υπό αίρεση η πρόβλεψη για ανάκαμψη το 2021

Η επικεφαλής της ΕΚΤ, ξεκαθάρισε πως οι τελευταίες προβλέψεις είναι εύλογες, αλλά υπό μια βασική προϋπόθεση.

Η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για οικονομική ανάκαμψη φέτος συνεχίζει να ισχύει παρά τους νέους περιορισμούς στη δραστηριότητα σε αρκετές χώρες της ευρωζώνης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα μέτρα θα αρθούν έως τα τέλη Μαρτίου, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ.

«Νομίζω ότι οι τελευταίες προβλέψεις μας τον Δεκέμβριο συνεχίζουν να είναι σαφέστατα εύλογες», δήλωσε η Λαγκάρντ σε συνέντευξή της στη διάσκεψη Reuters Next.

«Η πρόβλεψή μας βασίζεται σε μέτρα lockdown έως τα τέλη του πρώτου τριμήνου». Η ίδια πρόσθεσε ότι θα είναι «ανησυχητικό» εάν συνεχιστούν και το δεύτερο τρίμηνο οι περιορισμοί στην οικονομική δραστηριότητα.