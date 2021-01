Κοινωνία

Θρίλερ με νεκρή ηλικιωμένη στον Βύρωνα

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί. Σε ποιο πρόσωπο στρέφονται οι έρευνες.

Νεκρή βρέθηκε μία ηλικιωμένη γυναίκα στο σπίτι της, σε ημιυπόγειο στην περιοχή του Βύρωνα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί προκειμένου να διερευνήσουν την υπόθεση.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών τους έχουν βάλει τον εγγονό της, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και σύμφωνα με πληροφορίες είχε χτυπήσει την ηλικιωμένη στο παρελθόν.



Μαρτυρίες από τους γείτονες αναφέρουν ότι ο εγγονός έδερνε συχνά την ηλικιωμένη.