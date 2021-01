Κοινωνία

Πανελλαδικές: Οι αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ

Οι τρεις βασικές αλλαγές. Από πότε θα τεθούν σε ισχύ. Η Αστυνομία στα Πανεπιστήμια.

Τρεις βασικές αλλαγές επιφέρει το νομοσχέδιο των υπουργείων Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη, όσον αφορά στην εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Πρώτη, η καθιέρωση ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα πανεπιστημιακά τμήματα, όχι με απόλυτο αριθμό (πχ. 10), αλλά ορισμένη από το κάθε τμήμα. Συγκεκριμένα, η βάση εισαγωγής για κάθε τμήμα θα προκύπτει, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, από ένα ποσοστό (80%-120%) του μέσου όρου των μέσων επιδόσεων των υποψηφίων κάθε επιστημονικού πεδίου στα μαθήματα που εξετάστηκαν.

Τα παραπάνω θα ισχύσουν από τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, του 2021. Από του χρόνου (Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022), το υπουργείο προγραμματίζει, επιπλέον, να δώσει στα τμήματα την δυνατότητα να επιλέγουν συντελεστές βαρύτητας για τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Η δεύτερη αλλαγή αφορά στον περιορισμό του αριθμού των επιλογών του μηχανογραφικού και συμπλήρωσή του σε δύο φάσεις. Η αλλαγή αυτή, που επίσης προγραμματίζεται -εν τέλει- για τις επόμενες Πανελλαδικές (2022) εισάγει 2 φάσεις συμπλήρωσης μηχανογραφικού. Στην Α φάση, οι υποψήφιοι θα μπορούν να συμπληρώσουν συγκεκριμένο αριθμό τμημάτων στο μηχανογραφικό. Ο αριθμός θα προκύπτει από το 10% του συνόλου των τμημάτων για τα ΓΕΛ και το 20% για τα ΕΠΑΛ. Στη Β φάση, θα συμμετέχουν όσοι δεν έχουν εισαχθεί στην πρώτη φάση, χωρίς περιορισμό επιλογών και για τις θέσεις των ΑΕΙ που θα έχουν απομείνει.

Παράλληλα, θα υπάρξει μηχανογραφικό για την εισαγωγή στα δημόσια ΙΕΚ, με βάση το απολυτήριο, κάτι που θα ισχύσει από φέτος.

Τρίτον, εισάγεται χρονικό όριο φοίτησης. Για τα 4ετή προγράμματα σπουδών, το όριο θα είναι ν+2. Για τα προγράμματα σπουδών διάρκειας μεγαλύτερης των 4 ετών, θα είναι ν+3. Οι αλλαγές θα ισχύσουν για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, ενώ θα υπάρξει πρόβλεψη και για εξαιρέσεις (λόγοι εργασίας, σοβαρών θεμάτων υγείας, κτλ).

«Το νομοσχέδιο εισάγει αλλαγές που στοχεύουν στο να αντιμετωπίσουν χρόνιες παθογένειες του συστήματος και βρίσκονται στον πυρήνα των προεκλογικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι υπουργοί Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, και Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσιάζουν αυτή την ώρα το σχέδιο νόμου των δύο υπουργείων, με τίτλο: «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο είναι προγραμματισμένο να τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση άμεσα.

Η υπουργός Παιδείας εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πλήρη εφαρμογή των μέτρων στη σχολική κοινότητα. Όπως ενημέρωσε, δεν έχει προγραμματιστεί, μέχρι στιγμής, κάποια συζήτηση με την επιτροπή των λοιμωξιολόγων σχετικά με το ενδεχόμενο άνοιγμα των γυμνασίων και των λυκείων.

Ανέφερε, ωστόσο, σχετικά με τα τεστ που έχουν γίνει μέχρι στιγμής σε εκπαιδευτικούς ότι τα μηνύματα είναι θετικά, καθώς «δεν υπάρχει σχεδόν κανένα κρούσμα».