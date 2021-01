Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Moderna: οι πρώτες δόσεις έφτασαν στην Ελλάδα

Πόσες δόσεις εμβολίων αναμένονται μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου από Moderna και Pfizer.

Οι πρώτες 8.000 δόσεις του εμβολίου για την covid-19 της φαρμακευτικής εταιρείας Moderna έφτασαν στην Ελλάδα. Ειδικότερα, αναμένεται να παραδοθούν από τη Moderna στη χώρα μας 20.000 δόσεις εμβολίων εντός του Ιανουαρίου, 115.000 δόσεις τον Φεβρουάριο και 105.000 δόσεις τον Μάρτιο. Οι συνολικές παραδόσεις της Moderna για το πρώτο τρίμηνο είναι 240.000 δόσεις.

Επίσης, η Ελλάδα, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, θα παραλάβει από τη Pfizer 427.050 δόσεις, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 362.700 δόσεις και τον Μάρτιο άλλες 558.675 δόσεις.

Συνολικά, από την εταιρεία Pfizer θα παραδοθούν 1.348.425 έως το τέλος Μαρτίου. Σε αυτές υπάρχει περίπτωση να προστεθούν και άλλες 1.180.930 δόσεις από την επιπλέον συμφωνία της Pfizer με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.