ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Εξ αναβολής ντέρμπι στην Τούμπα

«Τέλος» στην υπόθεση πρωταθλητής ή παράταση στην αγωνία; Οι αποστολές των ομάδων και τα πλάνα των προπονητών.

«Τέλος» στην υπόθεση πρωταθλητής ή παράταση στην αγωνία; Τα εξ αναβολής ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη ενδέχεται να δώσουν άλλη διάσταση στο πρωτάθλημα της Super League, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Άρη να φιλοξενεί την ΑΕΚ.

Σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ θα παίξει τα ρέστα του περιμένοντας τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας το βράδυ της Τετάρτης (13/1, 19:30). Στο -10 από την κορυφή η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία, θα παίξει μόνο για τη νίκη. Αντίθετα, οι «ερυθρόλευκοι», που συνεχίζουν αήττητοι στο πρωτάθλημα, έχουν την πολυτέλεια να παίξουν για δύο αποτελέσματα.

Με τον Δημήτρη Γιαννούλη μάχιμο, αλλά χωρίς τον Ντόουγκλας Αουγκούστο, θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ. Ο Ελληνας αμυντικός υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, για τις ενοχλήσεις που είχε, μετά από χτύπημα που δέχτηκε στο εκτός έδρας ματς με τον Ατρόμητο (7/1), το αποτέλεσμα της οποίας έδειξε επιβάρυνση στον δικέφαλο. Συμμετείχε, ωστόσο, στη τελευταία πριν από την αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους», προπόνηση της ομάδας και τέθηκε στα πλάνα του Πάμπλο Γκαρσία.

Απών, αντίθετα, θα είναι, λόγω ίωσης, ο Ντόουγκλας Αουγκούστο. Ο Βραζιλιάνος μέσος αισθάνεται αδυναμία και φυσική καταπόνηση, με συνέπεια να προτιμηθεί να προφυλαχθεί.

Στην αποστολή για τον αγώνα επιλέχθηκαν από την τεχνική ηγεσία των «ασπρόμαυρων» οι ποδοσφαιριστές: Πασχαλάκης, Ζίβκοβιτς, Βιεϊρίνια, Ροντρίγκο, Βαρέλα, Ινγκανσον, Κρέσπο, Γιαννούλης, Περέιρα, Λύρατζης, Τσιγγάρας, Νινούα, Ελ Καντουρί, Σβαμπ, Μουργκ, Λάμπρου, Ουάρντα, Α. Ζίβκοβιτς, Τζόλης, Σφιντέρσκι, Κρμέντσικ.

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το απόγευμα της Τρίτης η αποστολή του Ολυμπιακού. Ο Πέδρο Μαρτίνς δεν ανακοίνωσε αποστολή και πήρε όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές μαζί του στη συμπρωτεύουσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, οι Μπρούμα και Χολέμπας δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι με την ομάδα της Θεσσαλονίκης καθώς δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν μια ίωση που τους ταλαιπωρούσε τις τελευταίες μέρες. Επίσης εκτός έχουν μείνει δεδομένα και οι Ανδρούτσος, Σουντανί και Κάιπερς.

Αντίθετα στην αποστολή επιστρέφουν οι Σα, Μπουχαλάκης και Ραφίνια που είχαν μείνει εκτός του αγώνα με τον Παναιτωλικό αλλά πλέον έχουν ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που ένιωθαν και υπολογίζονται για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.