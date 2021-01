Οικονομία

Κορονοϊός: Η αεροπορική κίνηση “προσγειώθηκε” απότομα στο μακρινό 1991

Κυμάνθηκε σε επίπεδα προ 30ετίας. Τεράστια πτώση δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία για το δωδεκάμηνο.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι η συνολική αεροπορική επιβατική κίνηση (εσωτερικού - εξωτερικού) του 2020 στην Ελλάδα κυμάνθηκε στα 19,7 εκατομμύρια επιβάτες σημειώνοντας πτώση 69,3%.

Τα στοιχεία της μεγάλης μείωσης, απόρροια της πανδημίας κορονοϊού και των μέτρων περιορισμού στις μετακινήσεις που έχουν επιβληθεί παγκοσμίως, δείχνουν ότι η χώρα μας επέστρεψε σε επίπεδα διακίνησης επιβατών προ 30ετίας και συγκεκριμένα στο μακρινό 1991, όταν είχαν διακινηθεί 19.587.805 επιβάτες στα αεροδρόμια της Ελλάδας.

Το γεγονός είναι ότι για δέκατο συνεχόμενο μήνα τον περασμένο χρόνο, τα στατιστικά στοιχεία από όλα τα αεροδρόμια παρουσίασαν αρνητική πορεία ως αποτέλεσμα της πανδημίας.

Ειδικότερα, από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων το δωδεκάμηνο του 2020 προκύπτουν τα ακόλουθα:

Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών έφθασε τα 19,7 εκατομμύρια παρουσιάζοντας πτώση 69,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, όταν είχαν διακινηθεί 64,1 εκατομμύρια επιβάτες.

Όσον αφορά τις πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας ανήλθαν στις 240.398, από τις οποίες 119.317 ήταν εσωτερικού και 121.081 εξωτερικού, παρουσιάζοντας πτώση 46,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, όταν είχαν πραγματοποιηθεί 448.600 πτήσεις.

Μείωση 85% στην επιβατική κίνηση Δεκεμβρίου

Αναλύοντας τα αεροπορικά δεδομένα για το μήνα Δεκέμβριο του 2020, προκύπτει ότι διακινήθηκαν στα αεροδρόμια της χώρας μας 376.001 επιβάτες, μείωση 85% σε σχέση με το 2019, όταν είχαν διακινηθεί 2.503.206 επιβάτες.

Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων ανήλθε στις 9.722 καταγράφοντας πτώση 58,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, όταν είχαν πραγματοποιηθεί 23.509 πτήσεις.

Όσον αφορά στις αφίξεις επιβατών εξωτερικού ήταν 88.744 παρουσιάζοντας μείωση 88,1% σε σχέση με το 2019, όταν είχαν αφιχθεί 743.014 επιβάτες.