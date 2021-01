Κοινωνία

Υιοθεσία αδέσποτου σκύλου με ένα... κλικ

Ψηφιακά, εύκολα και γρήγορα ολοκληρώνεται η διαδικασία.

Τη δυνατότητα να υιοθετήσουν έναν αδέσποτο σκύλο συντροφιάς με ένα ...κλικ από τον υπολογιστή τους δίνει στους δημότες της Βέροιας μία νέα διαδικτυακή υπηρεσία που εγκαινίασε η αντιδημαρχία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Πολιτικής και Καινοτομίας.

Η νέα ιστοσελίδα του δήμου Βέροιας ονομάζεται «Περίτας» και πήρε το όνομα της από το αγαπημένο και πιστό σκυλί του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος λέγεται πως ήταν ο πρώτος που θέσπισε ειδικό νόμο για την προστασία των ζώων.

Η υπηρεσία προσφέρει τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να υιοθετήσουν κάποιο από τα σκυλάκια που φιλοξενούνται προσωρινά στο Δημοτικό Κυνοκομείο, με στόχο να μειωθεί σταδιακά ο πληθυσμός των αδέσποτων ζώων στους δρόμους της πόλης και παράλληλα να προσφέρει καλύτερες προοπτικές διαβίωσης στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς μέσα από την ασφάλεια της μόνιμης στέγης.

Μέσα από τον ιστότοπο https://peritas.veria.gr δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να γίνουν ανάδοχοι υιοθετώντας μόνιμα έναν σκύλο, εθελοντές για να φροντίζουν ένα συγκεκριμένο ζώο ή χορηγοί, να διαθέτουν δηλαδή τροφή και φάρμακα για την άμεση φροντίδα των αδέσποτων ζώων της πόλης.