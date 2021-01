Πολιτισμός

Πέθανε ο Στέλιος Τσολακάκης

Έφυγε από τη ζωή, ο "γόης του μουσικού θεάτρου", Στέλιος Τσολακάκης

Πέθανε ο ηθοποιός Στέλιος Τσολακάκης, τον οποίο αποκαλούσαν «γόη του μουσικού θεάτρου».

Την είδηση για τον θάνατό του ανήρτησε στο Facebook ο Σπύρος Μπιμπίλας αναφέροντας ότι ο ηθοποιός πέθανε λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

«Πληροφορήθηκαμε, αρκετά καθυστερημένα, πως έφυγε από τη ζωή λίγο πριν τα Χριστούγεννα ακόμα ένας ηθοποιός μας, που ερμήνευσε αρκετούς μικρότερους ρόλους σε παλιές ελληνικές ταινίες ο Στέλιος Τσολακάκης. Ένας ωραίος γόης του μουσικού μας θεάτρου, γεννημένος το 1933. Καλό ταξίδι» έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας για τον χαμό του ηθοποιού.

Ο Στέλιος Τσολακάκης ήταν ηθοποιός του μουσικού θεάτρου και σπουδαίος νουμερίστας. Πρόσωπο γνωστό μέσα από δεύτερους ρόλους στις ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1932. Ήταν και σεναριογράφος και στιχουργός, ενώ σκηνοθέτησε και την ταινία «Τέρμα τα δίφραγκα» (1962). Το 1973 μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εργάστηκε σε τηλεόραση και ραδιόφωνο.

Στη φιλμογραφία της καριέρας του περιλαμβάνονται: Οι κατεργάρηδες (1963), Ο αδελφός μου ο τροχονόμος (1963), Η δική σου μοίρα με σέρνει (1964), Διπλοπεννιές (1966), Η κόρη μου η σοσιαλίστρια (1966), Φως, νερό, τηλέφωνο οικόπεδα με δόσεις (1966), Δυο έξυπνα κορόιδα (1971), Το πιο γρήγορο μπουζούκι (1973) και άλλες.