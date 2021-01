Οικονομία

“Εργάνη”: θετικό το ισοζύγιο προσλήψεων - απολύσεων το 2020

Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας.

Θετικό ήταν τον Δεκέμβριο το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων τον Δεκέμβριο ήταν θετικό κατά 2.116 θέσεις εργασίας, ενώ σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η αλλαγή τάσης, καθώς τους δύο προηγούμενους μήνες (Οκτώβριο και Νοέμβριο) το ισοζύγιο ήταν αρνητικό. Τον Δεκέμβριο καταγράφηκαν 93.370 αναγγελίες πρόσληψης και 91.254 αποχωρήσεις, από τις οποίες οι 36.546 ήταν οικειοθελείς και οι 54.708 προκύπτουν από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Θετικό (+93.003 θέσεις) ήταν το ισοζύγιο της μισθωτής απασχόλησης και για το σύνολο του έτους 2020, καθώς αθροιστικά το προηγούμενο έτος καταγράφηκαν 1.986.442 προσλήψεις και 1.893.439 αποχωρήσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) από τις χειρόγραφες υποβολές, η τελική τιμή του ισοζυγίου ροών μισθωτής απασχόλησης για το 2020 διαμορφώνεται στις 85.954 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας αντανακλούν τις επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά και τα άμεσα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την προστασία των θέσεων εργασίας και τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων.



