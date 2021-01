Οικονομία

Σκορπιός: “Πράσινο φως” για μετατροπή σε τουριστικό θέρετρο

Τι προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση για το επενδυτικό σχέδιο .

Την έγκριση χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου για «Κατασκευή και λειτουργία πολυτελούς τουριστικής μονάδας» στη νήσο Σκορπιός προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 870 Δ' / 31.12.2020).

Πρόκειται για επενδυτικό σχέδιο που θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με ιδιωτικά κεφάλαια και αφορά στην δημιουργία σύγχρονων πολυτελών τουριστικών υποδομών σε έκταση 161 στρεμμάτων στη νήσο Σκορπιός. Η επένδυση περιλαμβάνει - μεταξύ άλλων - το κύριο τουριστικό συγκρότημα, κέντρο πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων, φάρμα, αμφιθέατρο, ελικοδρόμιο και επέκταση λιμενικών εγκαταστάσεων. Το έργο έχει προϋπολογισμό 165 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να δημιουργήσει τουλάχιστον 130 νέες θέσεις εργασίας κατά την λειτουργία του.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε σχετικά:

«Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων με εξαιρετικά ταχείς διαδικασίες προχώρησε στην έγκριση χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου για τον Σκορπιό. Ένα έργο εμβληματικής σημασίας, το οποίο επίσης για αρκετό καιρό παρέμεινε στα συρτάρια και τώρα προχωρά για να δώσει στη χώρα μας θέσεις εργασίας και προστιθέμενη αξία. Στηρίζουμε απόλυτα την επένδυση αυτή και με αγωνία περιμένουμε να την δούμε να υλοποιείται και να απολαμβάνει ο ελληνικός λαός».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης τόνισε:

«Η μεγάλη αυτή τουριστική επένδυση στο νησί του Σκορπιού αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο με σεβασμό προς το περιβάλλον. Μια στρατηγική επένδυση που θα μετατρέψει το νησί σε προορισμό αναψυχής και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του. Η Πολιτεία παραμένει αρωγός στις επενδύσεις που συμβάλλουν τα μέγιστα στην αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας και της χώρας συνολικά».