Γεννηματά: δεν συναινούμε στην αποδυνάμωση του ΑΣΕΠ

Η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, απευθυνόμενη στον Πρωθυπουργό, είπε, «Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι ο πυρήνας της πολιτικής σας. Τα περί κεντρώου προφίλ έχουν ξεφτίσει».

Η Φώφη Γεννηματά, μιλώντας στη Βουλή για το νομοσχέδιο του ΑΣΕΠ, δήλωσε ότι «το Κίνημα Αλλαγής δεν πρόκειται να συναινέσει στην καταστρατήγηση και αποδυνάμωση αυτής της ιστορικής μεταρρύθμισης, που η προοδευτική δημοκρατική παράταξη έκανε πράξη και αποτελεί θεσμικό εγγυητή» και θα το καταψηφίσει, ενώ κατηγόρησε την ΝΔ ότι με το προτεινόμενο νομοσχέδιο «εξυπηρετεί μόνο τους ρουσφετολογικούς στόχους της Μαξίμου ΑΕ», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Η κυρία Γεννηματά υπερασπίστηκε τον «Νόμο Πεπονή» για το ΑΣΕΠ, του 1994, λέγοντας ότι καθιέρωσε για πρώτη φορά τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα στις προσλήψεις και αποτέλεσε και αποτελεί ένα ισχυρό πλήγμα για όσους επιμένουν στο πελατειακό κράτος, στη συναλλαγή, το ρουσφέτι και στην ομηρία των πολιτών

Επέκρινε τη ΝΔ ότι τον πολέμησε λυσσαλέα, τον είχε «καταψηφίσει και ως κυβέρνηση αργότερα έκανε ότι μπορούσε για να τον υπονομεύσει και να τον ακυρώσει στην πράξη. Θέλει περίσσιο θράσος για να παρουσιαστεί η παράταξη της ΝΔ, με τέτοιο πολιτικό βιογραφικό ως αναμορφωτής αυτής της μεταρρύθμισης».

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ ανοίγει κερκόπορτα με τη δυνατότητα που προβλέπει «να αποφασίζει για την διενέργεια συνεντεύξεων με αποφασιστικό ρόλο στην πρόσληψη -όχι όπως ισχύει μόνο για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό- αλλά ουσιαστικά για όλες τις κατηγορίες με την επίκληση λόγων υγείας και ασφάλειας, τα δήθεν τεστ δεξιοτήτων, ορθοφωνίας ή γυμναστικής που καθιερώνει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο και την αδικαιολόγητη αύξηση του αριθμού των μελών του ΑΣΕΠ από 28 σε 35, πράγμα που αποσκοπεί στον έλεγχο της ανεξάρτητης αρχής σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα του Συντάγματος

Η κυρία Γεννηματά ανέφερε ότι η μεταρρυθμιστική ατζέντα της ΝΔ είναι από αρνητική έως ανύπαρκτη και τόνισε ότι «μεταρρύθμιση δεν είναι η παραβίαση κάθε κανόνα καλής νομοθέτησης, που ευτελίζει το Κοινοβούλιο, ούτε ο αυταρχισμός, η αλαζονεία και -πάνω από όλα- η αναγωγή της "καρέκλας" σε ύψιστη αξία ούτε το πρωθυπουργικοκεντρικό κράτος».

Στο σημείο αυτό η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής σχολίασε τη χθεσινή αναφορά του πρωθυπουργού στο θέμα των εμβολιασμών, ζητώντας λιγότερα λόγια και περισσότερες πράξεις.

«Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι ο πυρήνας της πολιτικής σας. Τα περί κεντρώου προφίλ έχουν ξεφτίσει. Το σχολιάζουν πλέον και εκείνα τα ΜΜΕ που με το αζημίωτο σας στηρίζουν», υπογράμμισε η Φώφη Γεννηματά, απευθυνόμενη στα κυβερνητικά έδρανα και τόνισε, «Αν θέλατε ένα ειλικρινή διάλογο για να βελτιώσουμε τις διαδικασίες, θα είμαστε οι πρώτοι που θα το είχαμε αποδεχθεί. Δεν το θέλετε, δεν το αντέχετε. Το φοβάστε, όπως και όλες τις προοδευτικές μεταρρυθμίσεις».

Σε αντιδιαστολή των ρυθμίσεων της κυβέρνησης επεσήμανε ότι η Δημοκρατική Παράταξη επιμένει στην ενίσχυση του ΑΣΕΠ, στην πλήρη αποκομματικοποίηση του κράτους. «Είμαστε έτοιμοι για τις μεγάλες τομές που οδηγούν σε ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό κράτος» είπε και πρότεινε μεταξύ άλλων:

Γενικοί γραμματείς μέσω προκηρύξεων, διαφανών κριτηρίων επιλογής και θητείας.

Το ίδιο και για την επιλογή Διοικητικών Οργανισμών και νοσοκομείων.

Αναβάθμιση του ΑΣΕΠ, ώστε να παρακολουθεί και συντονίζει όλα τα θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.

Αναβάθμιση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, με δραστικό περιορισμό του αριθμού των μετακλητών στα υπουργικά γραφεία.

Αξιολόγηση, διαφάνεια, αξιοκρατία παντού και για όλους.