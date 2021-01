Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Δήμος Μαραθώνα: Τα αποτελέσματα των rapid tests (εικόνες)

Δειγματοληπτικός έλεγχος σε κατοίκους του δήμου Μαραθώνα σε drive through rapid test αντιγόνου Covid-19.

"Στον δειγματοληπτικό έλεγχο των drive through rapid test αντιγόνου Covid-19 των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνα που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Ιανουαρίου στη Νέα Μάκρη, διενεργήθηκαν συνολικά 427 δωρεάν rapid test. Ήταν όλα αρνητικά", σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση σημειώνεται: "Η συμμετοχή των κατοίκων του Δήμου μας, ήταν μεγάλη. Οι υγειονομικοί τους εξέτασαν μέσα στα οχήματά τους δωρεάν και με ασφάλεια. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 10.00 και ολοκληρώθηκε στις 14.45.

Οι περισσότεροι έλαβαν μέσα σε σύντομο χρόνο, κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας, μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, το οποίο τους ενημέρωνε ότι είναι αρνητικοί στον ιό. Να σημειώσουμε ότι και όσοι δεν έλαβαν μήνυμα, είναι επίσης αρνητικοί".

"Με χαρά πληροφορήθηκα ότι το σύνολο των test ήταν αρνητικό, γεγονός που σημαίνει ότι, παρά το ότι ο έλεγχος ήταν δειγματοληπτικός, ο Δήμος μας είναι καθαρός. Αυτό δείχνει την ατομική υπευθυνότητα των κατοίκων απέναντι στον ιό. Φέτος, πολλοί συμπολίτες μας στερήθηκαν τις γιορτές με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, άλλοι έχασαν δικούς τους ανθρώπους και πολλοί αναρωτιούνται αν θα καταφέρουν να κρατήσουν ζωντανές τις επιχειρήσεις τους. Όλοι όμως έχουν αντιληφθεί ότι μέχρι να ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός του πληθυσμού, οφείλουμε να προστατευθούμε. Μια τέτοια εικόνα ατομικής ευθύνης μας έδειξε η χθεσινή διαδικασία.

Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες στον ΕΟΔΥ, που ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα μας και αγκάλιασε την πρωτοβουλία μας να προστατέψουμε τον Δήμο μας. Είναι μια καλή είδηση για εμάς αλλά η ατομική υπευθυνότητα που έχουμε δείξει όλοι μας πρέπει να συνεχιστεί μέχρι να περάσει η πανδημία. Μένουμε σπίτι, μένουμε ασφαλείς", δηλώνει ο Δήμαρχος Μαραθώνα κ.Στέργιος Τσίρκας.