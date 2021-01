Κοινωνία

Διαρροή αερίου στα Εξάρχεια

Στο σημείο έσπευσε η ΕΛΑΣ, η οποία απέκλεισε το σημείο.



Διεκόπη το μεσημέρι της Τετάρτης η κυκλοφορία στην οδό Σπυρίδωνος Τρικούπη, από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας προς τα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δρόμος έχει κλείσει λόγω διαρροής αερίου σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.