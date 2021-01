Τεχνολογία - Επιστήμη

TikTok: “Κλειδώνει” τους λογαριασμούς χρηστών έως 16 ετών

Νέες ρυθμίσεις από την εφαρμογή του TikTok, για να προστατεύσει τους ανήλικους χρήστες από διαδικτυακές απειλές.

Σε νέες ρυθμίσεις προχωρά η δημοφιλής εφαρμογή ανάρτησης βίντεο TikTok με στόχο να προστατεύσει τους ανήλικους από περισσότερες διαδικτυακές απειλές.

Οι λογαριασμοί των χρηστών κάτω των 16 ετών θα γίνουν αυτόματα «ιδιωτικοί», ενώ οι εγκεκριμένοι ακόλουθοι των νεαρών χρηστών θα έχουν μόνο την δυνατότητα σχολιασμού των βίντεο που αυτοί αναρτούν. Το κατέβασμα των βίντεο από τους λογαριασμούς ανηλίκων θα πάψει να είναι δυνατό

.

Στις νέες ρυθμίσεις της εφαρμογής εντάσσεται και ο επιπλέον όρος του να μην μπορούν να προταθούν σε άλλους χρήστες οι λογαριασμοί όσων ανήκουν στις ηλικιακές κατηγορίες 13-15 ετών.



Οι ανήλικοι χρήστες, παρά το γεγονός ότι οι λογαριασμοί τους θα είναι «κλειδωμένοι», θα έχουν ακόμα την δυνατότητα να επιλέξουν εάν θέλουν να καταστήσουν δημόσια κάποια ανάρτησή τους.



Τέλος, οι γονείς έχουν την δυνατότητα σύνδεσης των λογαριασμών τους με αυτούς των παιδιών τους, αποκτώντας έτσι μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στην διαχείριση του περιεχομένου στο οποίο αποκτούν πρόσβαση τα παιδιά.