Αθλητικά

Euroleague: Αναβλήθηκε το Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας

Δεν θα γίνει το αποψινό ματς. Η ανακοίνωση της Euroleague Basketball.

Η κακοκαιρία που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην Ισπανία «έπληξε» και τη Euroleague... Και αυτό γιατί η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε σήμερα (13/1) ότι δεν θα διεξαχθεί η αποψινή (22:00 ώρα Ελλάδας) αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ερυθρό Αστέρα, λόγω της αδυναμίας της σερβικής ομάδας να φτάσει στην ισπανική πρωτεύουσα.

Αιτία αποτελεί το γεγονός ότι η πτήση που μετέφερε τον Ερυθρό Αστέρα δεν κατάφερε να προσγειωθεί στη Μαδρίτη, λόγω των εξαιρετικά κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην Ισπανία από την περασμένη Παρασκευή.

Έτσι, η Euroleague Basketball ανακοίνωσε ότι θα αξιολογήσει μαζί με τις δύο ομάδες τις καλύτερες δυνατές επιλογές για τον επαναπρογραμματισμό του αγώνα. Δεδομένο, πάντως, είναι ότι το παιχνίδι δεν μπορεί να διεξαχθεί μέσα στην εβδομάδα, καθώς το διήμερο 14-15 Ιανουαρίου είναι προγραμματισμένες οι αναμετρήσεις για την 20ή αγωνιστική της διοργάνωσης.