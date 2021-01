Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Johnson & Johnson: Εμπλοκή στις ΗΠΑ - Τι ισχύει στην Ευρώπη

Τι δήλωσε ευρωβουλευτης του ΕΛΚ επικαλούμενος την Στέλλα Κυριακίδου. Τι γράφουν οι NYT.

Η εταιρεία Johnson & Johnson είναι πιθανόν να καταθέσει αίτηση για την έγκριση του εμβολίου της κατά της Covid-19 τον Φεβρουάριο, δήλωσε σήμερα ο Πέτερ Λίζε, ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αρμόδιος για θέματα υγείας.

«Η Ευρωπαία επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου ανακοίνωσε κατά την διάρκεια συνεδρίασης της ομάδας μας σήμερα το πρωί ότι η παρασκευάστρια εταιρεία Johnson & Johnson είναι πιθανόν να καταθέσει αίτηση για έγκριση του εμβολίου της από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Φεβρουάριο», είπε ο ευρωβουλευτής.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου την συνεχόμενη αξιολόγηση του εμβολίου το οποίο η Johnson & Johnson αναπτύσσει σε συνεργασία με την Janssen.

Ο EMA χρειάσθηκε 20 ημέρες για να εγκρίνει το εμβόλιο των BioNTech και Pfizer και λίγο περισσότερο από έναν μήνα για να δώσει έγκριση για το εμβόλιο της Moderna, μετά την κατάθεση των αιτήσεων τους στις αρχές του Δεκεμβρίου. Η AstraZeneca κατέθεσε αίτηση για έγκριση χθες.

«Αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε ένα τέταρτο εμβόλιο διαθέσιμο σε λίγες εβδομάδες», πρόσθεσε ο Πέτερ Λίζε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παραγγείλει 200 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της J&J, το οποίο απαιτεί την χορήγηση μίας δόσης, με επιλογή για την παραγγελία επιπλέον 200 εκατομμυρίων δόσεων.

NYT: Καθυστερήσεις στην παραγωγή

Σημερινό δημοσίευμα των New York Times αναφέρει ότι η Johnson & Johnson αντιμετωπίζει απροσδόκητες καθυστερήσεις στην παραγωγή του εμβολίου κατά της Covid-19 και είναι πιθανόν να μην είναι σε θέση να προμηθεύσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ με τις δόσεις για τις οποίες έχει δεσμευθεί μέχρι την Άνοιξη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Αμερικανοί αξιωματούχοι πληροφορήθηκαν ότι η Johnson & Johnson σημειώνει καθυστερήσεις στο αρχικό πρόγραμμα παραγωγής και δεν θα μπορέσει να τις αντιμετωπίσει μέχρι το τέλος του Απριλίου, οπότε έχει συμφωνήσει ότι θα παραδώσει περισσότερες από 60 εκατομμύρια δόσεις, αναφέρεται στο δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται πηγές που είναι σε γνώση της κατάστασης.

Στις αρχές της εβδομάδας, στέλεχος της Johnson & Johnson δήλωσε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε πορεία για να έχει εξασφαλίσει περί το ένα δισεκατομμύριο δόσεις του εμβολίου μέχρι το τέλος του 2021 και ότι βρίσκεται στα τελικά στάδια της ανάλυσης των δεδομένων μεγάλης κλίμακας κλινικής δοκιμής.

Η Johnson & Johnson και το αμερικανικό υπουργείο Υγείας δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Το Αύγουστο, η Johnson & Johnson υπέγραψε συμφωνία ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων με την αμερικανική κυβέρνηση για την προμήθεια 100 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου της μέχρι τα μέσα του 2021.

Η έγκριση του εμβολίου της J&J μπορεί να βοηθήσει στην επιτάχυνση της εκστρατείας εμβολιασμού στις ΗΠΑ, αφού απαιτεί την χορήγηση μίας δόσης.

Τον Δεκέμβριο, η J&J ανακοίνωσε ότι περιμένει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα από την κλινική δοκιμή της τελευταίας φάσης στα τέλη του Ιανουαρίου.