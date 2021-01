Κοινωνία

Ιερά Σύνοδος: ο εμβολιασμός δεν συνιστά έκπτωση από την ορθή Πίστη και ζωή

Η Εκκλησία βάζει «πλάτη» για τον εμβολιασμό και εξαπολύει "πυρά" για τις εικόνες από τα Θεοφάνια.

Στο ζήτημα του εμβολιασμού αναφέρθηκε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος τονίζοντας πως η επιλογή του εμβολιασμού δεν είναι ζήτημα τόσο θεολογικό ή εκκλησιαστικό, αλλά κυρίως ιατρικό-επιστημονικό και αποτελεί ελεύθερη προσωπική επιλογή του κάθε ανθρώπου σε επικοινωνία με τον ιατρό του, χωρίς ο εμβολιασμός να συνιστά έκπτωση από την ορθή Πίστη και ζωή.

Προσθέτει επίσης πως παρακολουθεί στενά το θέμα και βάσει της Συνοδικής Επιτροπής Βιοηθικής «η Ιερά Σύνοδος ενημερώθηκε ότι, κατόπιν γενομένης έρευνας, τα εμβόλια κατά του covid-19 που επί του παρόντος χρησιμοποιούνται στην Πατρίδα μας, δεν απαιτούν την χρήση καλλιεργειών εμβρυϊκών κυττάρων για την παραγωγή τους».

Παράλληλα, συζήτησε εκτενώς τα όσα αφορούν στον εορτασμό των Θεοφανίων, σημειώνοντας πως εντός των Ιερών Ναών σημειώθηκε τάξη και τήρηση των προβλεπομένων υγειονομικών μέτρων. Κατήγγειλε, ακόμη, τα προβληθέντα από τον εορτασμό των Θεοφανίων παλαιοτέρων ετών ως εφετινά στιγμιότυπα από τηλεοπτικούς σταθμούς, καθώς και για δημοσιεύματα του Τύπου με αντίστοιχο περιεχόμενο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΔΙΣ

Συνήλθε χθες και σήμερα, 12 και 13 Ιανουαρίου 2021, μέσω τηλεδιασκέψεως, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) της Εκκλησίας της Ελλάδος της 164ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Η Δ.Ι.Σ. αρχικά επικύρωσε τα Πρακτικά της Εξουσιοδοτήσεως. Κατόπιν συζήτησε εκτενώς τα όσα αφορούν στον εορτασμό των Θεοφανείων και επεσήμανε τα εξής:

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης της πανδημίας διαχειρίστηκε αυτήν υπεύθυνα και προέτρεπε «πολυμερώς και πολυτρόπως» τους πιστούς «να ενώσουν τις προσευχές τους με αυτές του ιερού κλήρου για την ταχεία παύση της πανδημίας και να ακολουθούν τις οδηγίες των Ειδικών για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού, όχι τόσο από φόβο για την ‘’ατομική’’ υγιεία τους, αλλά επειδή η πρώτη μετά την αγάπη στον Θεό εντολή, είναι η αγάπη προς τον πλησίον, ο οποίος είναι ‘’ο εν ετέρα μορφή Χριστός’’». Άλλωστε η Εκκλησία δεν μπορεί να γίνεται είτε με τον λόγο Της, είτε με τις πράξεις Της πρόξενος του κακού και του θανάτου, αλλά συμβάλλει στην διατήρηση της ζωής που είναι δώρο Θεού. Ευχαριστεί τον Ορθόδοξο Λαό και τον ευλαβή Κλήρο, διότι συστρατευόμενοι με κατανόηση στο πνεύμα και τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου από την αρχή της πανδημίας, τήρησαν τα υγειονομικά μέτρα που προβλέπονται από τις αποφάσεις των ειδικών και της Ελληνικής Πολιτείας. Κατά την εορτή των Θεοφανείων εντός των Ιερών Ναών σημειώθηκε τάξη και τήρηση των προβλεπομένων υγειονομικών μέτρων, ενώ οι περιπτώσεις παρεκκλίσεων στις οποίες τα μέτρα δεν τηρήθηκαν εκτός των Ιερών Ναών, ήταν ελάχιστες και δυστυχώς μεγεθύνθηκαν δυσανάλογα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Διαμαρτύρεται εντόνως για δημοσιεύματα, όχι όσων ασκούν κριτική, έστω και σκληρή στην Εκκλησία, αλλά εκείνων που με συστηματική μονομέρεια και σκοπιμότητα στοχοποιούν την Εκκλησία, τους Ποιμένες και τον Λαό Της και κυρίως προσπαθούν να ενοχοποιήσουν κάθε εκδήλωση του θρησκευτικού συναισθήματός τους. Η Πίστη δεν είναι γεγονός ατομικό, σύμφωνα με τις προτεσταντικές αντιλήψεις, αλλά γεγονός σχέσης που βιώνεται κατ’ εξοχήν στην συλλογική Θεία Λατρεία (δημόσια λατρεία), η οποία αναγνωρίζεται ως ο τρόπος του να είναι κάποιος μέλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Καταγγέλει τα προβληθέντα από τον εορτασμό των Θεοφανείων παλαιοτέρων ετών ως εφετινά στιγμιότυπα από τους Τηλεοπτικούς Σταθμούς ALPHA, ΣΚΑΪ και STAR, καθώς και για δημοσιεύματα του Τύπου με αντίστοιχο περιεχόμενο. Τέτοιες μεθοδεύσεις δεν μπορούν να έχουν σχέση με την υψηλή δημοκρατική αποστολή του δημοσιογραφικού λειτουργήματος. Λυπάται, για τις ανέξοδες, αντιλαϊκές και παρακμιακές επιθέσεις «επαναστατικής εθιμοτυπίας» εναντίον των Γραφείων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Μηνά Ηρακλείου. Σύμφωνα με την προσφάτως δημοσιευθείσα «Έκθεση για τα Περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας στην Ελλάδα» του Τμήματος Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, τα 504 από τα 524 περιστατικά που σημειώθηκαν το 2019, ήτοι το 96% επί του συνόλου, αφορούν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, την οποία ασπάζεται η συντριπτική πλειονότητα του Ελληνικού Λαού. Παρακολουθεί στενά το ζήτημα των εμβολιασμών, μέσω της Συνοδικής Επιτροπής Βιοηθικής, η οποία με συνεχείς αναφορές της ενημερώνει το Συνοδικό Σώμα για όλες τις εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό η Ιερά Σύνοδος ενημερώθηκε ότι, κατόπιν γενομένης έρευνας, τα εμβόλια κατά του covid-19 που επί του παρόντος χρησιμοποιούνται στην Πατρίδα μας, δεν απαιτούν την χρήση καλλιεργειών εμβρυϊκών κυττάρων για την παραγωγή τους.

Με αφορμή την ανωτέρω ενημέρωση η Ιερά Σύνοδος επαναλαμβάνει, ιδίως προς όσα από τα μέλη Της παρουσιάζουν μία ιδιαίτερη ευαισθησία στα σενάρια απειλής και κινδύνων, στηριζόμενα μονομερώς και ανεξέλεγκτα είτε σε διογκωμένες δημοσιογραφικές πληροφορίες κυρίως από το διαδίκτυο, είτε διακατέχονται από διάφορες προκαταλήψεις, ότι η επιλογή του εμβολιασμού δεν είναι ζήτημα τόσο θεολογικό ή εκκλησιαστικό, αλλά κυρίως ιατρικό-επιστημονικό και αποτελεί ελεύθερη προσωπική επιλογή του κάθε ανθρώπου σε επικοινωνία με τον ιατρό του, χωρίς ο εμβολιασμός να συνιστά έκπτωση από την ορθή Πίστη και ζωή. Άλλωστε, ήδη ένας εκ των Ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος εμβολιάστηκε, εκπροσωπώντας και τον μη δυνάμενο για ιατρικούς λόγους να εμβολιαστεί Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.

Τέλος η ΔΙΣ ενέκρινε αποσπάσεις κληρικών, ασχολήθηκε με θέματα Ιερών Μητροπόλεων, Συνοδικών Επιτροπών και με τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα.